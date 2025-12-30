Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili yalan haberlere soruşturma

Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili yalan haberlere soruşturma

19:5830/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili yalan haber yayanlar hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” başlıklı 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Atatürk Havalimanı
#Haber
#Soruşturma
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kastamonu'da okullar tatil mi? 31 Aralık Kastamonu kar tatili var mı? Valilik açıklaması