Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili yalan haberlere soruşturma

Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili yalan haber yayanlar hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” başlıklı 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
Ayrıntılar Geliyor...
