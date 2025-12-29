Yalova'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu sırasında teröristlerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Yerlikaya "DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, "Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" dedi.
Yalova’da polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun bazı ayrıntıları ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmanın ardından polis ekipleri merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde belirlenen adrese operasyonu gerçekleştirdi.
Evden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Açılan ilk ateş sırasında 7 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Takviye özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi
Evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Bursa’dan da takviye özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çatışmanın olduğu bölgede eğitime ara verildi
Yalova’da polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyon bölgesinde çatışmalar 6 saattir sokak aralarında devam ediyor. Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.
Yayın yasağı getirildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.
RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: 3 ŞEHİT
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.
- Yerlikaya, "Bu sabah saat 02.00’da Yalova’da operasyon gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç: 5 şüpheli gözaltına alındı
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.