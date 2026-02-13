İSTANBUL, İZMİR, BURSA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026? İstanbul, İzmir TOKİ kura çekimi takvim paylaşıldı mı?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesinde süreç adım adım ilerliyor. 29 Aralık’ta başlayan kura çekimleri birçok ilde tamamlanırken, sıra başvuru yoğunluğunun en fazla olduğu Ankara, İstanbul ve İzmir’e geldi. Başvurusunu tamamlayan adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerinin tarihini öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki üç büyükşehir için kura takvimi belli oldu mu?