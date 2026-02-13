BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ BALIKESİR 500 bin kura sonuçları açıklandı mı? İşte Balıkesir asil ve yedek liste

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) Türkiye genelinde yürüttüğü 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Balıkesir’de kura heyecanı yaşanıyor. Kentte inşa edilecek 7 bin 548 konutun hak sahipleri bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce vatandaş, kura sonuçlarının açıklanacağı anı yakından takip ediyor.
Balıkesir TOKİ kura çekimi, şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde gerçekleştiriliyor. Süreci anbean izlemek isteyen vatandaşlar, resmi yayın üzerinden kura anına tanıklık edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi erişime açılacak.
TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir için planlanan kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’da yapılacak. Çekilişin ardından kent genelinde inşa edilecek 7 bin 548 konutun hak sahipleri netleşmiş olacak.
BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Balıkesir kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca asil ve yedek hak sahipleri isim listeleri de aynı gün erişime açılacak. Kura sonucu ev sahibi olmaya hak kazanan şanslı isimler, %10 peşinat ödeyerek hayallerindeki eve kavuşacak. Geri kalan borçlar ise 20 yıla varan (240 ay) vade seçenekleriyle ödenebilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ BALIKESİR KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ'nin Balıkesir'de inşa edeceği 7 bin 548 konut için ilçe kontenjan dağılımı şu şekilde:
Balıkesir Merkez'de (Altıeylül, Karesi) 3 bin 267,
Gönen'de 750,
Ayvalık'ta 459,
Bandırma'da 416,
Bigadiç'te 400,
Dursunbey'de 300,
Erdek'te 300,
İvrindi'de 300,
Sındırgı'da 250,
Susurluk'ta 250,
Havran'da 220,
Manyas'ta 200,
Kepsut'ta 140,
Balya'da 116,
Edremit'te 100,
Savaştepe'de 80 konut hayata geçirilecek.