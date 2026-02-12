Bursa TOKİ çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Bursa kura çekiliş tarihi açıklandı mı?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında yürütülen kura çekimleri tüm hızıyla devam ederken, gözler bu kez Bursa’ya çevrildi. Türkiye genelinde il il sürdürülen çekiliş takvimi doğrultusunda hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Bursa’da hayata geçirilecek 17 bin 225 konut için kura tarihinin netleşip netleşmediği merak edilirken, Bakan Murat Kurum’un açıkladığı haftalık program sonrası araştırmalar hız kazandı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak gösterilen TOKİ 500 bin konut projesinde kura süreci aralıksız sürüyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi Bursa için yapılacak çekilişe odaklanmış durumda. Toplam 17 bin 225 konutun inşa edilmesinin planlandığı kentte kura tarihine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.

TOKİ BURSA KURASI NE ZAMAN? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa'da inşa edilecek olan 17 bin 225 konut için kura çekimi henüz açıklanmadı.

Kura takvimi her hafta Pazar günleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanıyor. TOKİ Bursa kura çekim tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecek.