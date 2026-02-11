PlayStation Plus Şubat 2026 listesi ortaya çıktı: PS5’e dev oyun

PlayStation Plus şubat oyunları listesi, henüz Sony tarafından doğrulanmadan internete yansıdı. Sızıntıya göre Şubat 2026 döneminde PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri, PS5 ve PS4 için üç farklı oyunu kütüphanelerine ekleyebilecek. Türkiye’de de geniş bir oyuncu kitlesi tarafından takip edilen servis, bu ay özellikle büyük bütçeli bir yapımla dikkat çekiyor.

Spider-Man 2 listenin merkezinde

Sızdırılan bilgilere göre listenin ilk sırasında Marvel’s Spider-Man 2 yer alıyor. PlayStation 5’e özel olarak çıkan ve satış performansıyla öne çıkan yapımın PlayStation Plus’a dahil edilmesi, oyunu henüz deneyimlememiş kullanıcılar için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Türkiye’de PS5 sahiplerinin yoğun ilgi gösterdiği seri, bu hamleyle daha geniş bir kitleye ulaşabilir.

Yarış ve açık dünya deneyimi

Listede yer alan bir diğer oyun ise Test Drive Unlimited Solar Crown. Hong Kong adasının detaylı bir açık dünya olarak sunulduğu yapım, yarış oyunlarını seven abonelere farklı bir alternatif sunmayı hedefliyor. Çıkış döneminde farklı değerlendirmeler alan oyun, abonelik servisi üzerinden yeniden gündeme gelmiş durumda.

Sanatsal anlatım sevenlere Neva

Seçkinin üçüncü oyunu olan Neva, daha duygusal ve sanatsal bir anlatım arayan oyunculara hitap ediyor. PS4 ve PS5 için sunulacağı belirtilen oyun, hikâye odaklı yapısıyla PlayStation Plus kataloğunda farklı bir yerde konumlanıyor.



