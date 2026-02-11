Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
PlayStation Plus Şubat 2026 listesi ortaya çıktı: PS5’e dev oyun

PlayStation Plus Şubat 2026 listesi ortaya çıktı: PS5’e dev oyun

22:3311/02/2026, Çarşamba
G: 12/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
PlayStation Plus Şubat 2026 listesi ortaya çıktı: PS5’e dev oyun
PlayStation Plus Şubat 2026 listesi ortaya çıktı: PS5’e dev oyun

PlayStation Plus şubat oyunlarıyla ilgili ortaya çıkan sızıntı, Türkiye’deki PlayStation kullanıcılarının da yakından takip ettiği güçlü bir seçkiyi işaret ediyor. İddialara göre Sony, Şubat 2026’da Extra ve Premium abonelerine Marvel’s Spider-Man 2’nin yanı sıra bir yarış oyunu ve sanatsal bir yapımı sunmaya hazırlanıyor. Resmi açıklamanın ise günler içinde yapılması bekleniyor.

PlayStation Plus şubat oyunları listesi, henüz Sony tarafından doğrulanmadan internete yansıdı. Sızıntıya göre Şubat 2026 döneminde PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri, PS5 ve PS4 için üç farklı oyunu kütüphanelerine ekleyebilecek. Türkiye’de de geniş bir oyuncu kitlesi tarafından takip edilen servis, bu ay özellikle büyük bütçeli bir yapımla dikkat çekiyor.

Spider-Man 2 listenin merkezinde

Sızdırılan bilgilere göre listenin ilk sırasında Marvel’s Spider-Man 2 yer alıyor. PlayStation 5’e özel olarak çıkan ve satış performansıyla öne çıkan yapımın PlayStation Plus’a dahil edilmesi, oyunu henüz deneyimlememiş kullanıcılar için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Türkiye’de PS5 sahiplerinin yoğun ilgi gösterdiği seri, bu hamleyle daha geniş bir kitleye ulaşabilir.

Yarış ve açık dünya deneyimi

Listede yer alan bir diğer oyun ise Test Drive Unlimited Solar Crown. Hong Kong adasının detaylı bir açık dünya olarak sunulduğu yapım, yarış oyunlarını seven abonelere farklı bir alternatif sunmayı hedefliyor. Çıkış döneminde farklı değerlendirmeler alan oyun, abonelik servisi üzerinden yeniden gündeme gelmiş durumda.

Sanatsal anlatım sevenlere Neva

Seçkinin üçüncü oyunu olan Neva, daha duygusal ve sanatsal bir anlatım arayan oyunculara hitap ediyor. PS4 ve PS5 için sunulacağı belirtilen oyun, hikâye odaklı yapısıyla PlayStation Plus kataloğunda farklı bir yerde konumlanıyor.


Sızıntıyı paylaşan kaynaklara göre Sony’nin PlayStation Plus şubat oyunlarını 11 Şubat’ta duyurması, oyunları ise 17 Şubat itibarıyla erişime açması bekleniyor. Resmi açıklama gelene kadar listenin değişme ihtimali bulunsa da, iddialar şimdiden oyuncular arasında yoğun şekilde tartışılıyor.

#playstation plus
#ps plus
#şubat 2026
#ps5
#test drive unlimited solar crown
#neva
#sony
#playstation plus extra
#playstation plus premium
#ücretsiz oyunlar
#PlayStation Plus aylık oyunlar
#PlayStation Plus ücretsiz oyunlar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir illerinde 250 gram ramazan pidesi kaç TL oldu? 2026 İl il ramazan pidesi fiyatları