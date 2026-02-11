TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Bolu konut kurası, 12 Şubat’ta Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Bolu kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Bolu kura çekilişine katılacakların listesi.
