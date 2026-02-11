500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 12 Şubat’ta Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda saat 11:00’da Bolu merkez ve ilçeleri için konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Bolu kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Bolu kura çekilişine katılacaklar listesi.