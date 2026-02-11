Yeni Şafak
TOKİ Bolu kurasına katılacakları isimleri: 500 bin konut Bolu kurası listesi

TOKİ Bolu kurasına katılacakları isimleri: 500 bin konut Bolu kurası listesi

17:3811/02/2026, Çarşamba
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Bolu konut kurası, 12 Şubat’ta Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Bolu kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Bolu kura çekilişine katılacakların listesi.

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 12 Şubat’ta Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda saat 11:00’da Bolu merkez ve ilçeleri için konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Bolu kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Bolu kura çekilişine katılacaklar listesi.

TOKİ Bolu kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listesi için tıklayın

