EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bayram ikramiyeleri, yılda iki kez SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödeniyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 33 seviyesinde zamlanan ikramiyeleri, diğer sosyal ödemelerde olduğu gibi zamlanacak. Emekli bayram ikramiyesi belirlenirken enflasyon vb. diğer ekonomik kriterler dikkate alınıyor.

Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalara başladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra konuya ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek ve milletvekillerinin onaylaması durumunda yasalaşarak yürürlüğe girecek.



