TOKİ Çorum, Eskişehir'de kura çekilişi ne zaman, belli oldu mu? 2 bin 867 konutlu Çorum, 6 bin 55 konutlu Eskişehir TOKİ kura tarihleri takvimi

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri il il sürerken, bugün gözler Ankara, Çorum ve Eskişehir’e çevrildi. On binlerce başvuru sahibinin heyecanla beklediği kura tarihleri araştırılıyor. Özellikle 31 bin 73 konutluk Ankara projesi için takvim merak konusu olurken, Çorum ve Eskişehir’de de süreç yakından takip ediliyor.

TOKİ ÇORUM KURA TARİHİ NE ZAMAN? TOKİ Çorum'da 2 bin 867 konutlu kura çekilişi 23 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'de TOKİ YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA TARİHİ NE ZAMAN? TOKİ Eskişehir'de 6 bin 55 konutlu kura çekilişi 16 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'de TOKİ YouTube kanalında canlı yayınlanacak.