DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 10 ŞUBAT 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

15:4710/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
10 Şubat 2025 Cumartesi günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşların deprem sorgulamalarını yine gündemin ilk sırasına taşıdı. Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın yayımladığı anlık veriler, “Deprem mi oldu?”, “Nerede, kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Balıkesir’den Hatay’a, İstanbul’dan Ege Denizi açıklarına kadar pek çok noktada hissedilen hareketlilik sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşte 10 Şubat 2025 tarihli son depremler listesi…

10 Şubat 2025 sabah saatlerinden bu yana hissedilen sarsıntılar nedeniyle, yurttaşlar yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. “Balıkesir’de deprem mi oldu?”, “Ege Denizi’nde hareketlilik var mı?”, “İstanbul’da deprem kaydedildi mi?” soruları yoğun ilgi görürken, Kandilli ve AFAD’ın yayımladığı güncel veriler merak konusu oldu. İşte 10 Şubat tarihinin son dakika deprem bilgileri…

BALIKESİR'DE DEPREM

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:31'de Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.99 kilometre derinlikte kaydedildi.

Balıkesir Sındırgı'da saat 02.37'de de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

