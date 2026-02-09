Ağrı'da okullar tatil mi? 10 Şubat yarın ders var mı? Ağrı Valiliği duyurdu

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından resmi tatil açıklaması da geldi. Hem öğrenciler hem de velilerin yakından takip ettiği kar tatili açıklaması köy okulları ve taşımalı eğitimi kapsıyor. Peki Ağrı'da yarın okullar tatil mi? İl genelinde tatil var mı? İşte Ağrı Valiliğinden yapılan tatil duyurusu.

1 /3 Ağrı'da kar yağışıyla birlikte öğrencilerin merakla beklediği kar tatili açıklaması da gecikmedi. İşte Ağrı'da eğitim için alınan karar.

2 /3

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

