Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ağrı'da okullar tatil mi? 10 Şubat yarın ders var mı? Ağrı Valiliği duyurdu

Ağrı'da okullar tatil mi? 10 Şubat yarın ders var mı? Ağrı Valiliği duyurdu

22:529/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından resmi tatil açıklaması da geldi. Hem öğrenciler hem de velilerin yakından takip ettiği kar tatili açıklaması köy okulları ve taşımalı eğitimi kapsıyor. Peki Ağrı'da yarın okullar tatil mi? İl genelinde tatil var mı? İşte Ağrı Valiliğinden yapılan tatil duyurusu.

Ağrı'da kar yağışıyla birlikte öğrencilerin merakla beklediği kar tatili açıklaması da gecikmedi. İşte Ağrı'da eğitim için alınan karar.


AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT


Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.


Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.


#ağrı
#okul tatili
#kar tatili
#10 şubat
#ağrı valiliği
#kar yağışı
#köy okulları
#taşımalı eğitim
#resmi tatil
#Ağrı'da okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ağrı'da okullar tatil mi? 10 Şubat yarın ders var mı? Ağrı Valiliği duyurdu