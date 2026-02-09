YKS BAŞVURU SON BAŞVURU TARİHİ 2026: YKS başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar?

YKS maratonunda ilk adım atıldı. Üniversiteye giriş için zorunlu olan 2026 YKS başvuruları resmen başladı. Adaylar ais.osym.gov.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirirken, başvuru ücretinin yatırılmasıyla süreç tamamlanmış olacak. Başvuru bitiş tarihi ve sınav günü ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.