YKS BAŞVURU SON BAŞVURU TARİHİ 2026: YKS başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreç başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru formunu dolduran adayların işlemlerini tamamlayabilmesi için sınav ücretini de yatırması gerekiyor. Şimdi ise gözler başvuru son tarihine ve sınav takvimine çevrildi.
YKS maratonunda ilk adım atıldı. Üniversiteye giriş için zorunlu olan 2026 YKS başvuruları resmen başladı. Adaylar ais.osym.gov.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirirken, başvuru ücretinin yatırılmasıyla süreç tamamlanmış olacak. Başvuru bitiş tarihi ve sınav günü ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
YKS 2026 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS Başvuru işlemleri başladı. Konuya ilişkin başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
6 Şubat bugün başlayacak olan YKS başvuru işlemleri 2 Mart'ta sona erecek.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS başvuru ücreti her oturum için 700 TL olduğu duyuruldu.
YKS: TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi
AYT: 21 Haziran 2026 Pazar
YDT: 21 Haziran 2026 Pazar
YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.