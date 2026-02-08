Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2026 PPK tarihi

Türkiye’de piyasaların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bulunuyor. 2026 Şubat ayı itibarıyla “PPK toplantısı bu ay var mı?” sorusu yatırımcıların ve ekonomi çevrelerinin en çok merak ettiği başlıklardan biri haline geldi. TCMB’nin yayımladığı resmi takvim, mart ayına işaret ediyor.

Şubat ayında PPK toplantısı yapılacak mı?

Merkez Bankası’nın 2026 yılı Para Politikası Kurulu takvimine göre şubat ayında faiz kararı alınmayacak. Banka, yıl boyunca toplam sekiz PPK toplantısı gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu nedenle şubat ayı, piyasalar açısından bekleme dönemi olarak öne çıkıyor.

Mart 2026 faiz kararı hangi gün açıklanacak?

TCMB, 2026 yılının ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacak. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanacak karar, enflasyon görünümü ve sıkılaşma sürecinin yönüne dair önemli sinyaller verecek.

Ocak ayı faiz kararı ne olmuştu?

Ocak 2026’daki PPK toplantısında Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38’den yüzde 37’ye düşürdü. Piyasalar, toplantı öncesinde 100 ila 200 baz puan arasında bir indirim beklentisi içindeydi ve karar bu beklentilerin alt sınırında gerçekleşti.

2026 TCMB PPK toplantı takvimi

Merkez Bankası’nın 2026 yılı için açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026