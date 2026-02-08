Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? 2026 TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama sayfası

TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? 2026 TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama sayfası

21:418/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ’nin Bolu’da hayata geçireceği 1.950 konut için kura takvimi kesinleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan programa göre Bolu kura çekimi 12 Şubat’ta yapılacak. Kura yeri, saati ve sonuç sorgulama detayları da resmî takvimle birlikte duyuruldu.

Türkiye genelinde sürdürülen TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Bolu için beklenen kura süreci takvime bağlandı. TOKİ Bolu kurası, 12 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, saat 11.00’de Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak. Süreç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

TOKİ bolu konut projesinin kapsamı

TOKİ’nin Bolu’da inşa edeceği toplam 1.950 konut, sadece merkezle sınırlı değil. Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan, Mengen, Mudurnu ve Kıbrıscık ilçeleri de proje kapsamında yer alıyor. Bu dağılımla birlikte konutların ilçe bazlı kontenjanları belirlenmiş durumda.

TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ 9-15 Şubat 2026 kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı.


Takvim doğrultusunda TOKİ Bolu kurası 12 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Kura çekimi saat 11.00’de, Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.


Kabul ve red listeleri sorgulanabiliyor mu

TOKİ tarafından yürütülen kura sürecinde başvuru yapan adaylar için kabul ve red listeleri erişime açıldı. TOKİ Bolu isim listesi, resmî kanallar üzerinden kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar, başvurularının durumunu bireysel olarak sorgulayabiliyor.


Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından hak sahipliği sonuçları, TOKİ’nin resmî internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


Teslim takvimi ve başvuru ücreti iadesi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 500 bin konut projesi kapsamında ilk teslimlerin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri ise, kura sürecinin tamamlanmasının ardından anlaşmalı bankalar aracılığıyla iade edilecek.


Bu hafta içinde Bolu’nun da aralarında bulunduğu 7 ilde daha kura çekimi yapılacak. Böylece Şubat ortasına kadar hak sahipliği belirlenen konut sayısı 200 binin üzerine çıkmış olacak.

#toki̇
#toki̇ bolu
#toki̇ kura çekimi
#kura çekimi
#yüzyılın konut projesi
#konut projesi
#toki̇ kura sonuçları
#sosyal konut
#TOKİ Bolu kura çekimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? 2026 TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama sayfası