TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? 2026 TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama sayfası

Teslim takvimi ve başvuru ücreti iadesi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 500 bin konut projesi kapsamında ilk teslimlerin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri ise, kura sürecinin tamamlanmasının ardından anlaşmalı bankalar aracılığıyla iade edilecek.





Bu hafta içinde Bolu’nun da aralarında bulunduğu 7 ilde daha kura çekimi yapılacak. Böylece Şubat ortasına kadar hak sahipliği belirlenen konut sayısı 200 binin üzerine çıkmış olacak.