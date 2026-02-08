TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? 2026 TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama sayfası

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ’nin Bolu’da hayata geçireceği 1.950 konut için kura takvimi kesinleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan programa göre Bolu kura çekimi 12 Şubat’ta yapılacak. Kura yeri, saati ve sonuç sorgulama detayları da resmî takvimle birlikte duyuruldu.
Türkiye genelinde sürdürülen TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Bolu için beklenen kura süreci takvime bağlandı. TOKİ Bolu kurası, 12 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, saat 11.00’de Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak. Süreç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.
TOKİ bolu konut projesinin kapsamı
TOKİ’nin Bolu’da inşa edeceği toplam 1.950 konut, sadece merkezle sınırlı değil. Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan, Mengen, Mudurnu ve Kıbrıscık ilçeleri de proje kapsamında yer alıyor. Bu dağılımla birlikte konutların ilçe bazlı kontenjanları belirlenmiş durumda.
TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ 9-15 Şubat 2026 kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı.
Takvim doğrultusunda TOKİ Bolu kurası 12 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Kura çekimi saat 11.00’de, Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.
Kabul ve red listeleri sorgulanabiliyor mu
TOKİ tarafından yürütülen kura sürecinde başvuru yapan adaylar için kabul ve red listeleri erişime açıldı. TOKİ Bolu isim listesi, resmî kanallar üzerinden kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar, başvurularının durumunu bireysel olarak sorgulayabiliyor.
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından hak sahipliği sonuçları, TOKİ’nin resmî internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Teslim takvimi ve başvuru ücreti iadesi
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 500 bin konut projesi kapsamında ilk teslimlerin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri ise, kura sürecinin tamamlanmasının ardından anlaşmalı bankalar aracılığıyla iade edilecek.
Bu hafta içinde Bolu’nun da aralarında bulunduğu 7 ilde daha kura çekimi yapılacak. Böylece Şubat ortasına kadar hak sahipliği belirlenen konut sayısı 200 binin üzerine çıkmış olacak.