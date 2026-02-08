Yeni Şafak
A101 indirim ürünleri: Bu hafta perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi?

A101 indirim ürünleri: Bu hafta perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi?

A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ile gündeme geldi. Bu hafta perşembe günü A101'de tekerlekli moped, dikiş makinesi, kaşar peyniri, güllaç, hurma, şekerpare, çay, beyaz peynir, yoğurt, pirinç, salam, toz Deterjan yer alıyor. İşte 12 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler listesi.

A101 aktüel kataloğu yayımlandı ve 12 Şubat tarihli yeni katalog, onlarca üründe sunduğu indirimlerle dikkat çekti. 12 Şubat A101 aktüel kataloğu özellikle evini yenilemek ya da uygun fiyatlı küçük ev aletleri almak isteyen tüketiciler için cazip fırsatlar sunuyor. Cam su ısıtıcısından mini waffle makinesine, dikiş makinesinden erkek bakım setine kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta A101 raflarında yerini alırken, uygun fiyat avantajlarıyla alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte 12 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler listesi.

Hı-Level 65 İnç Frameless UHD QLED TV 23.999 TL

Buzdolabı 21.499 TL

Onvo Hareketli Akıllı Led Ekran 29.999 TL

Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD VIDAA TV 16.999 TL

Kablosuz Etiket Yazıcı 999 TL

Kablosuz Şarjlı Bluetooth Hoparlör 499 TL

Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu 329 TL

 Apec 125 cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL

Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

Volta VB2 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.990 TL

7KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Dikiş Makinesi 4.999 TL

Cam Su Isıtıcı 699 TL

Erkek Bakım Seti 1.499 TL

Kahve ve Baharat Öğütücü 649 TL

Mini Waffle Makinesi 499 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 152 TL

Çaykur Tiryaki Çayı 1KG 265 TL

Gönen Baldo Pirinç 2KG 229,50 TL

Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 g 165 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 2KG 72,50 TL

Torku&Yörsan Süt 4x1L % 0,5 Yağlı 119,50 TL

Torku Dana Kangal Sucuk 450 g 279 TL

Papia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 105 TL

İthal Muz Kg 89,50 TL

Portakal Kg 34,90 TL

Deveci Armut Kg 54,90 TL

Starking Elma Kg 74,90 TL

Mantar Tabak 300 G 44,90 TL

Soğan Kg 11,90 TL

Beşler Dana Izgara Köfte 400 G 249 TL

Tatlı Tabağı 2'li 149 TL

Aynalı Sunum Tepsisi 109 TL

Saklama Kabı 3'lü 69,50 TL

Mantı Kalıbı 69,50 TL

Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 179 TL

Desenli Rimli Meşrubat Bardağı 69,50 TL

Saklama Kabı 59,50 TL

Porselen Sufle Kase Seti 99,50 TL

3 Katlı Sepet Organizer 699 TL

Seramik Fincan Seti 2'li 179 TL

Çelik Termos Bardak 389 TL

Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 189 TL

Kadın Fitilli Pijama Takımı 449 TL

Yumak 2'li 72,50 TL

Termal Yemek Taşıma Çantası 229 TL

Ortopedik Visco Yastık 449 TL

Kırmızı Mercimek 59,50 TL

Koçbaşı Nohut 85 TL

Siyah Zeytin 245 TL

Oba Makarna Çeşitleri 19,50 TL

Sana Klasik Margarin 4X250 G 159,50 TL

Abdullah Saffet Oğulları Porsiyonluk Güllaç 100 g 99,50 TL

Hastel Hazır Kadayıf 79,50 TL

Şekerpare 250 g 39 TL

Şanal Tepsi Kadayıf 400 g 69,50 TL

Bizim Güllaç 300 g 89,50 TL

Kudüs Hurması 300 g 139 TL

Hudri Hurması 250 g 89 TL

Zahidi Hurması 250 g 49 TL

Medine Hurması 250 g 129 TL

