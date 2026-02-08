A101 aktüel kataloğu yayımlandı ve 12 Şubat tarihli yeni katalog, onlarca üründe sunduğu indirimlerle dikkat çekti. 12 Şubat A101 aktüel kataloğu özellikle evini yenilemek ya da uygun fiyatlı küçük ev aletleri almak isteyen tüketiciler için cazip fırsatlar sunuyor. Cam su ısıtıcısından mini waffle makinesine, dikiş makinesinden erkek bakım setine kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta A101 raflarında yerini alırken, uygun fiyat avantajlarıyla alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte 12 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler listesi.