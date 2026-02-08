Kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan yurtdışındaki 6 suçlu, Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi.
Kırmızı bültenle aranan;
“Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme” suçlarından aranan A.K. isimli şahıs Almanya’da, (Bodrum’da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K. Almanya’da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı.)
“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan İ.A. isimli şahıs Almanya’da,
“Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme” suçlarından aranan M.D. isimli şahıs Almanya’da,
“Kasten Öldürme” suçundan aranan S.G. isimli şahıs Gürcistan’da,
Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme” suçlarından aranan D.Y. isimli şahıs Gürcistan’da,
“Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından aranan Ö.Y. isimli şahıs Gürcistan’da,
“Uyuşturucu Madde İhraç Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. isimli şahıs Karadağ’da,
“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit” suçlarından aranan G.A. isimli şahıs Karadağ’da,
“Dolandırıcılık” suçundan aranan M.S.E. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da,
Ulusal Seviyede aranan;
“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan B.G. isimli şahıs Almanya’da,
“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan S.Ö. isimli şahıs Yunanistan’da,
“Kasten Öldürme, Yaralama” suçlarından aranan N.U. isimli şahıs Azerbaycan’da,
“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan aranan A.S. isimli şahıs Gürcistan’da,
“Hırsızlık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs Gürcistan’da,
“Dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.