Kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

“Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme” suçlarından aranan A.K. isimli şahıs Almanya’da, (Bodrum’da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K. Almanya’da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı.)