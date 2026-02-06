ÖSYM duyurdu: 2026 YKS başvuru şartları neler, sınava girme zorunluluğu var mı? TYT, AYT ve YDT’ye kimler katılacak?

ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru sürecini resmen başlattı. Türkiye genelinde milyonlarca adayın katılacağı sınav için başvuru tarihleri, oturum takvimi, kimlerin sınava girebileceği ve sınava katılımın zorunlu olup olmadığı netleşti. YKS kılavuzunda yer alan şartlar, özellikle lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar için belirleyici olacak. İşte YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda, başvuru şartları ve detayları...
2026 YKS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte başladı. Türkiye’de üniversiteye girişin temel yolu olan YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak. Başvurular ise 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.
2026-YKS: Başvuru süreci ve sınav takvimi
2026-YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026’da uygulanacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran sabah oturumunda, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra yapılacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Millî Savunma Üniversitesi askerî öğrenci adayları için de YKS başvurusu zorunlu tutuluyor. MSÜ kapsamında yerleştirme sürecine dâhil olmak isteyen adayların 2026-YKS başvurusunu mutlaka tamamlaması gerekiyor.
SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?
2026-2027 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinen adaylar ile yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) adayları da dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2026-YKS’ye başvuru yapmak ve sınavın ilgili oturumuna katılmak zorundadır.
YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur.
2026-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2026-AYT ve/veya 2026-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur.
2026-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:
* 2025-2026 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
* Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
* Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
* Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar
Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da (ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayanlar hariç) sınava başvurabilecekler ve YKS kapsamında yerleştirme
işlemlerine alınacaklardır.
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.
2026 yılı itibariyle, Yükseköğretim Kurulunca, Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran ve/veya mezun olan KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları, MOBİS
sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen projeler çerçevesinde ülkemize gelen yabancı uyruklular hariç) ülkemizdeki ve KKTC'deki yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilmelerine ve YKS ile yerleştirilmelerine karar verilmiştir.
2026-YKS’ye; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam hatip Lisesine (okul kodları; 069001, 069901, 069991 olan adaylar); 01.08.2023 tarihinden önce kayıt yaptırmış olup, yükseköğretim kurumları sınavına başvuru yapmak isteyenlerden, yükseköğretim kurumları sınavına başvuru yaptığı tarih itibarıyla mezuniyete esas toplam dönemi en az 3 dönem olanlar ile 01.08.2023 tarihi ve sonrasında kayıt yaptırmış olanlardan mezuniyete esas toplam dönemi en az 6 dönem olan öğrenciler açık öğretim liseleri türünden başvurabilecektir.
Bu durumda olmayan açık lise öğrencilerinin 2026-YKS’ye açık öğretim liseleri türünden başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir.
MEB e-okul sistemindeki eğitim bilgisi güncel olmayan açık lise öğrencileri/mezunlarının 2026-YKS’ye başvuru yapmadan önce kendi okullarına başvurarak eğitim bilgilerinin güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.
SINAVA GİRME ZORUNLUĞU VAR MIDIR?
* ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.
* TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak bu durumdaki adayların başvuru süresi içinde 2026-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunludur.
* Yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen 2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) adaylarının da 2026-YKS’ye başvuru yapmaları ve sınavın ilgili oturumuna katılmaları gerekmektedir.
“Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik” kapsamında spor bilimleri alanında eğitim veren programların engelli kontenjanından yararlanma hakkı olan engelli adayların, hesaplanmış TYT puanları sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olduğundan Yönetmelik kapsamındaki engelli adaylardan 2025-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan engelli adaylar da bu puanlarını 2026-ÖZYES başvurularında kullanabilecektir.
* Ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr internet adresindeki Birimler / Daire Başkanlıkları / Eğitim-Öğretim Dairesi / Faaliyetler altında yer alan Yükseköğretime Giriş başlığı altında Yurt Dışından Öğrenci Kabul İşlemleri kısmından ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2026-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde YKS puanlarını kullanabilecektir.
Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına girişte bu sınavın sonuçlarından yararlanmayı istemeleri halinde 2026-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu bulunmaktadır.