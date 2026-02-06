ÖSYM duyurdu: 2026 YKS başvuru şartları neler, sınava girme zorunluluğu var mı? TYT, AYT ve YDT’ye kimler katılacak?

* 2025-2026 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

* Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

* Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

* Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar





Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da (ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayanlar hariç) sınava başvurabilecekler ve YKS kapsamında yerleştirme

işlemlerine alınacaklardır.





Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları

Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.





2026 yılı itibariyle, Yükseköğretim Kurulunca, Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran ve/veya mezun olan KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları, MOBİS

sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen projeler çerçevesinde ülkemize gelen yabancı uyruklular hariç) ülkemizdeki ve KKTC'deki yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilmelerine ve YKS ile yerleştirilmelerine karar verilmiştir.