Emekli maaşlarına prim dengesi ve ortak zam geliyor: Bakanlık özel komisyon kurdu kuruş kuruş hesaplanacak

Emekli maaşlarında köklü değişlik! Prim farkı kapanıyor, ortak zam masada... Hükümet, emekli maaşları arasındaki prim kaynaklı dengesizliği gidermek için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan özel komisyon, tüm emeklilere ortak zam ve prim dengesini esas alan yeni bir sistem için çalışmalara başladı.
Emekli maaşlarında uzun süredir tartışılan adaletsizlik için yeni bir düzenleme süreci başlatıldı. Hükümet, prim ödeme gün sayısı ve tutarına rağmen maaşların birbirine yaklaşmasıyla oluşan dengesizliği gidermek amacıyla emeklilik sistemini yeniden ele alıyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde özel bir komisyon oluşturuldu.
Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlık ve AK Parti koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, emekli maaşlarının prim esasına daha güçlü şekilde bağlanması hedefleniyor. Komisyonun, mevcut maaş hesaplama sistemi, katsayı uygulamaları ve taban maaş düzenlemesini kapsayan kapsamlı bir rapor hazırlaması bekleniyor.
Prim–maaş ilişkisi yeniden kurulacak
Sahadan gelen geri bildirimler ve emeklilerden iletilen talepler, uzun yıllar yüksek prim ödeyenlerle düşük primle emekli olanlar arasındaki maaş farkının giderek kapanmasının rahatsızlık oluşturduğunu ortaya koydu. Sabah'ta yer alan habere göre yeni dönemde, prim gün sayısı ve yatırılan tutarın maaş üzerindeki etkisinin artırılması planlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, emekliler arasında adalet duygusunun güçlendirilmesi ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.
Zamda tek oran gündemde
Komisyonun masasında yer alan bir diğer başlık ise emekli zamlarındaki farklı uygulamalar. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı oranlarda yapılan artışların kamuoyunda tepki çekmesi üzerine, tüm emeklileri kapsayan ortak zam modeli değerlendiriliyor.
Yeni sistemle zam oranlarının tekleştirilmesi ve maaş artışlarının daha şeffaf bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bu adımın hayata geçirilmesi halinde, en düşük emekli maaşı uygulamasının da kademeli olarak gündemden çıkabileceği ifade ediliyor.
Kademeli geçiş planlanıyor
Yapılacak düzenlemelerin, ekonomik programın etkilerinin daha net hissedilmesi beklenen 2027 yılına kadar kademeli olarak uygulanması öngörülüyor. Ancak bu süreçte, özellikle alım gücü düşük emeklilere yönelik ara iyileştirmelerin daha erken tarihte devreye alınabileceği belirtiliyor.
Çalışmaların, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen ve belirli bir gelir seviyesinin altına düşülmemesini amaçlayan sosyal destek modeliyle birlikte değerlendirilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.