Emekli maaşlarına prim dengesi ve ortak zam geliyor: Bakanlık özel komisyon kurdu kuruş kuruş hesaplanacak

Yeni sistemle zam oranlarının tekleştirilmesi ve maaş artışlarının daha şeffaf bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bu adımın hayata geçirilmesi halinde, en düşük emekli maaşı uygulamasının da kademeli olarak gündemden çıkabileceği ifade ediliyor.