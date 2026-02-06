Yeni Şafak
TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ? Osmaniye 2 bin 990 konut TOKİ kura çekilişi tarih açıklandı mı 2026?

14:436/02/2026, Cuma
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde süren kura çekimlerinde gözler bu kez Osmaniye’ye çevrildi. Şubat ayının ilk haftası için açıklanan takvimde 6 Şubat’ta yapılması planlanan 2 bin 990 konutluk Osmaniye kurası, belirtilen tarihte gerçekleşmedi. Hak sahipleri ve başvuru yapan vatandaşlar yeni kura tarihini araştırmaya başladı. Peki Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zamana ertelendi? İşte güncel gelişmeler…

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ BİLGİLERİ

TOKİ Osmaniye hak sahibi belirleme kurasının, 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacağı açıklandı. Ertelenen kura, Şubat ayının sonunda gerçekleştirilecek ve süreç noter denetiminde ilerleyecek. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi saat 11.00’de başlayacak. Kura, Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.

OSMANİYE TOKİ KONUT DAĞILIMI

TOKİ tarafından Osmaniye genelinde yapılacak 2 bin 990 konutun ilçe bazlı dağılımı şu şekilde:

Merkez: 1.300 konut

Kadirli: 700 konut

Düziçi: 500 konut

Hasanbeyli: 220 konut

Bahçe: 120 konut

Toprakkale: 100 konut

Sumbas: 50 konut

SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura süreci tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi TOKİ tarafından yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

500 bin konut projesi kapsamında konut teslimleri Mart 2027 tarihinde başlayacak. Konuya dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Buna göre, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.

