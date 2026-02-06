TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ? Osmaniye 2 bin 990 konut TOKİ kura çekilişi tarih açıklandı mı 2026?

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

500 bin konut projesi kapsamında konut teslimleri Mart 2027 tarihinde başlayacak. Konuya dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Buna göre, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.