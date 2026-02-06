Yeni Şafak
TOKİ Yalova kura sonuçları: 500 bin konut Yalova TOKİ kazananlar tam isim listesi HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI CANLI İZLE

09:596/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Yalova kurası yarın Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 11:00'de çekiliyor. Yalova merkez ve ilçelerinde toplam 1805 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Yalova merkez, Altınova, Tavşanlı, Armutlu, Çiftlikköy ve Termal’de konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Yalova konut kura sonuçları sorgulama ekranı hak sahipliği belirleme kurası canlı izleme linki.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. 7 Şubat Cumartesi günü Yalova TOKİ kurası çekiliyor. Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 11:00'de Yalova merkez, Altınova, Tavşanlı, Armutlu, Çiftlikköy ve Termal için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte İşte TOKİ Yalova konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

Yalova TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Yalova TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Yalova TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Yalova TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Yalova TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri erişime açıldı.


TOKİ Yalova kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Yalova'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

Yalova merkez, Altınova, Tavşanlı, Armutlu, Çiftlikköy ve Termal'de TOKİ sosyal konutları inşa edilecek.

