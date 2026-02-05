Yeni Şafak
Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat 2026 Cuma günü okul var mı? Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep valilik kararları

21:195/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
6 Şubat 2026 Cuma günü okullar tatil mi sorusu, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye valiliklerinden gelen açıklamalarla yanıt buldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü kapsamında bu illerde eğitim ve öğretime bir gün ara verilirken, kararın kapsamı, kamu çalışanları için idari izin uygulaması ve diğer illerde okulların açık olup olmadığı kamuoyunun yakın takibinde.

Yarın okullar tatil mi sorusu, 6 Şubat 2026 Cuma günü için yapılan valilik duyurularının ardından netlik kazandı. Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde, deprem bölgesindeki bazı illerde eğitim faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesi kararlaştırıldı. Açıklamalar, ilgili illerin valilikleri tarafından peş peşe duyuruldu.

Deprem bölgesinde eğitime ara verildi

Valiliklerin yayımladığı resmi metinlere göre, 6 Şubat anma programları, mezarlık ziyaretleri ve taziye etkinlikleri nedeniyle oluşabilecek insan ve trafik yoğunluğu göz önünde bulunduruldu. Bu kapsamda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla eğitim öğretime bir gün ara verilmesi uygun görüldü.



Okulların tatil edildiği iller açıklandı

Alınan karar doğrultusunda Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye illerinde tüm resmi ve özel okullar 6 Şubat Cuma günü kapalı olacak. Karar, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerini kapsıyor.


* Kahramanmaraş 1 Gün (6 Şubat) Tüm Resmi ve Özel Okullar

* Hatay 1 Gün (6 Şubat) Tüm Resmi ve Özel Okullar

* Gaziantep 1 Gün (6 Şubat) Tüm Resmi ve Özel Okullar

* Malatya 1 Gün (6 Şubat) Tüm Resmi ve Özel Okullar

* Adıyaman 1 Gün (6 Şubat) Tüm Resmi ve Özel Okullar

* Osmaniye 1 Gün (6 Şubat) Tüm Resmi ve Özel Okullar



Kamu çalışanları için idari izin uygulaması


Aynı duyurularda, söz konusu illerde görev yapan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Ancak sağlık, güvenlik ve ulaşım gibi zorunlu hizmet alanlarında görev yapan personelin, hizmetin aksamaması için görevlerine devam edeceği vurgulandı.





Türkiye genelinde resmi tatil yok


6 Şubat tarihi, Türkiye genelinde resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle belirtilen altı il dışında kalan diğer illerde okullar açık olacak ve kamu hizmetleri normal işleyişini sürdürecek. Şu ana kadar diğer valiliklerden eğitime ara verilmesine dair bir açıklama yapılmadı.

