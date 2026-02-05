Doğum izni çalışmalarında sona gelindi. Türkiye’de nüfus dinamiklerini korumak ve çalışan kadınların iş hayatı ile aile yaşantısı arasındaki dengeyi güçlendirmek amacıyla gündeme gelen "ücretli doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması" düzenlemesinde 2026 yılı itibarıyla tarihi adımlar atılıyor.
Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik düzenlemede sona yaklaşıldı. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı ve ücretli doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesini öngören kanun teklifinin TBMM’ye sunulması bekleniyor.
DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU, MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığında doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çalışmalarında sona geldi. Teklifle, "doğum izni" süresi 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılacak. Memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınlar düzenlemeden yararlanacak. "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.
16 hafta olan doğum izninin hazırlanan taslakla 24 haftaya çıkartılması planlanıyor. Aile Bakanı Mahinur Göktaş, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
Konuyla ilgili çalışmalarını tamamladıklarını ve tasarının komisyona geleceğini kaydeden Bakan Göktaş, tasarının yasallaşması durumunda mevcut durumda doğum izninde olanların da 24 haftalık doğum izni düzenlemesinden yararlanacağını kaydetti.
Bakan Göktaş'tan AK Parti MKYK'de sunum
Ayrıca bu teklifle çocukları internetin zararlarından korumak amacıyla düzenlemelere de gidilecek.
Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek.
Sosyal medya platformları yaş gruplarını gözeterek filtreleme gerçekleştirecek, çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesini sağlayacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında çocuklarla yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında bilgi vererek sunum yapmıştı.
DOĞUM İZNİ NE ZAMAN 24 HAFTA OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin, "Önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." dedi.
BABALIK İZNİ 10 GÜN OLACAK
Göktaş, hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanmalarını sağladıklarını hatırlatarak, "Ayrıca, doğum izni ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarına da öncülük ettik. Bu kapsamda, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznininiyse 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı da hızlandırdık." ifadelerini kullandı.