TOKİ ANKARA kura çekiliş tarih duyurusu geldi mi 2026? 500 bin ANKARA TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ Ankara kura çekilişi için geri sayım başladı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, Ankara’da yapılacak kura tarihine çevrildi.
Türkiye genelinde 20’den fazla ilde kura çekimleri tamamlanırken, 31 bin 73 konutun inşa edileceği Ankara için TOKİ kura takvimi merak ediliyor.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da inşa edilecek olan 31 bin 73 konut için kura çekim tarihi henüz açıklanmadı.
Her hafta Pazar günleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan kura takviminde Ankara'ya da yer verildiğinde haberimiz güncellenecek.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte başvuru yaptığınız ile tıklayarak isim listesini görüntüleyebilirsiniz.
