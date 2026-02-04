Yeni Şafak
TOKİ Kırşehir kura çekilişi CANLI İZLE: 1633 sosyal konut Kırşehir TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi

10:304/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kırşehir merkez ve ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak TOKİ kura çekilişi, noter huzurunda saat 11.00’de başlayacak. Kura sonucu Kırşehir genelinde yapılacak toplam 1.633 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası Kırşehir Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur, Özbağ TOKİ kazananlar için tam isim listesi de açıklanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Kırşehir kura çekimi 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00’de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki gerçekleştirilecek. Kırşehir merkez Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur ve Özbağ’da inşa edilecek toplam 633 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. TOKİ Kırşehir kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Kırşehir kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.

Kırşehir TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırşehir’de inşa edilecek olan bin 633 konut için kura çekim tarihi açıklandı. Buna göre Kırşehir TOKİ kurası 4 Şubat’ta Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 11:00’de çekilecek.


500 BİN SOSYAL KONUT KIRŞEHİR HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Kırşehir kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kırşehir TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Kırşehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayınlandı.


TOKİ Kırşehir kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Kırşehir kura çekilişi
#TOKİ kurası
