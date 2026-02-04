TOKİ Kırşehir kura çekilişi CANLI İZLE: 1633 sosyal konut Kırşehir TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kırşehir merkez ve ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak TOKİ kura çekilişi, noter huzurunda saat 11.00’de başlayacak. Kura sonucu Kırşehir genelinde yapılacak toplam 1.633 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası Kırşehir Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur, Özbağ TOKİ kazananlar için tam isim listesi de açıklanacak.

500 BİN SOSYAL KONUT KIRŞEHİR HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

3 /4 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? TOKİ Kırşehir kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.

TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ