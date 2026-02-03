Yeni Şafak
Libya basını: Kaddafi'nin büyük oğlu öldürüldü

22:333/02/2026, Salı
AA
Seyfülislam Kaddafi
Libya medyası, Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı Abdullah Osman, Kaddafi'nin öldüğünü doğruladı. Osman, "öldürüldü" iddiasına ilişkin ise, doğal yollarla veya saldırı sonucu öldüğüne dair ayrıntı vermedi.

Libya medyası, devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğünü iddia etti.

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı ancak doğal yollarla mı yoksa saldırı sonucu mu öldüğüne ilişkin ayrıntı vermedi.

Libya'daki özel basın yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Seyfülislam'ın öldürüldüğü öne sürüldü.

Öte yandan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'dan yapılan açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan bölgesinde Seyfülislam Kaddafi'yi öldürdüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan'da herhangi bir birliğinin bulunmadığı ifade edildi.




#Libya
#Muammer Kaddafi
#Seyfülislam Kaddafi
