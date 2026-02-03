Emekli maaş farkı 3.199 TL ödeme tarihi belli oldu! SSK (4A) emekli maaş farkları yattı mı son dakika, ne zaman yatacak 2026?

SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyona göre artış yapılıyor. Son 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,6 olarak belirlendi.

Taban aylık üzerinden maaş alan emekliler için ise ek artış devreye girdi. Yasal düzenleme ile en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Bu kapsamda en düşük maaşı alan emekliler için zam oranı yüzde 18,48’e çıktı.

Düzenleme ocak ayı maaş ödemelerine yetişmediği için 3 bin 119 TL tutarında maaş farkı oluştu. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıkladığı takvime göre emekli maaş farkları 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.