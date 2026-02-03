Emekli maaş farkı 3.199 TL ödeme tarihi belli oldu! SSK (4A) emekli maaş farkları yattı mı son dakika, ne zaman yatacak 2026?

SSK emeklilerini ilgilendiren maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren düzenlemenin yasalaşmasının ardından SGK, 4A kapsamındaki emeklilere yapılacak fark ödemelerine ilişkin resmi duyuruyu yayımladı.
4A kapsamındaki SSK emeklileri için beklenen maaş farkı ödeme süreci başladı. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, en düşük emekli maaşına yönelik düzenleme kapsamında toplam 11,4 milyar liralık fark ödemesi banka hesaplarına yatırılacak.
SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI 2026 NE ZAMAN YATACAK?
Emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyona göre artış yapılıyor. Son 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,6 olarak belirlendi.
Taban aylık üzerinden maaş alan emekliler için ise ek artış devreye girdi. Yasal düzenleme ile en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Bu kapsamda en düşük maaşı alan emekliler için zam oranı yüzde 18,48’e çıktı.
Düzenleme ocak ayı maaş ödemelerine yetişmediği için 3 bin 119 TL tutarında maaş farkı oluştu. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıkladığı takvime göre emekli maaş farkları 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NEREYE YATIRILACAK?
Maaş farkı ödemeleri için emeklilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından toplam 11,4 milyar liralık ödeme yapılacak.
Fark ödemeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına veya PTT üzerinden otomatik olarak yatırılacak. Emekli zammı öncesinde emeklilik hakkı kazananlar da bu fark ödemesinden yararlanabilecek.
3.119 TL MAAŞ FARKI NASIL SORGULANACAK?
Emekli maaş farkının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyenler şubelere gitmeden sorgulama yapabilecek.
4A (SSK) emeklileri;
Maaş aldıkları bankaların müşteri hizmetleri,
İnternet bankacılığı,
Mobil bankacılık
üzerinden 3 bin 119 TL’lik fark ödemesini kontrol edebilecek. Maaşlarını PTT’den alan emekliler de PTT kanalları üzerinden sorgulama yapabilecek.
ŞUBAT AYINDA TÜM EMEKLİLER ZAMLI MAAŞ ALACAK
Memur emeklileri maaşlarını her ayın ilk 5 günü alıyor. SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25’i ile 28’i arasında aylıklarını alıyor.
Memur emeklilerinin zam farkları ödenirken, SSK emeklilerinin maaş farkları da 4 Şubat’ta yatırılacak. Fark ödemelerinin tamamlanmasının ardından milyonlarca emekli Şubat ayı maaşlarını zamlı şekilde alacak.