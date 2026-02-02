Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'a göre kademeli emeklilik talebi, siyasilerin sırtını dönemeyeceği bir büyüklüğe ulaştı. Bal, geçmişteki EYT örneğinde olduğu gibi, toplumsal mücadele büyüdüğünde siyasilerin bir çözüm iradesi göstermek zorunda kalabileceği ifade ediyor.