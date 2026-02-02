2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara’dan gelecek "kademeli emeklilik" haberlerine çevrildi. EYT düzenlemesi sonrası kapsam dışı kalan 2000 sonrası sigortalılar için yeni bir umut ışığı doğarken, emekli maaş farklarının yatacağı tarihler de netleşmeye başladı.
Sosyal güvenlik sisteminde reform sinyalleri verilirken; 1995, 1997, 1998 ve 2008 girişli vatandaşlar için erken emeklilik prim-yaş tabloları güncelleniyor. İşte SSK ve Bağ-Kur’luları yakından ilgilendiren prim gün sayısı, yaş şartı ve maaş farkı ödemelerine dair tüm detaylar...
Kademeli Emeklilik Çıkacak mı? 2000 Sonrası Sigortalılar Dikkat!
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesini kapsarken, 2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi olanlar için "kademeli emeklilik" talepleri gündemdeki sıcaklığını koruyor. Hükümet kanadından gelen son bilgilere göre, çalışma hayatına yönelik geniş kapsamlı bir reform paketi üzerinde duruluyor.
Bu düzenleme hayata geçerse, özellikle 2000-2008 arası sigorta girişi olan vatandaşlar, belirli bir yaş ve prim gün sayısını doldurmaları halinde "kademeli" olarak emekli olabilecekler.
Kademeli Emeklilik Şeması: Kim, Kaç Yaşında Emekli Olabilir?
Henüz resmiyet kazanmasa da kulislerde konuşulan taslak tabloya göre yaş ve prim şartları şu şekilde öngörülüyor:
2000 Girişliler: Kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş.
2002-2004 Girişliler: Kadınlarda 52, erkeklerde 54 yaş civarı.
7000-9000 Prim Günü: Kademeli geçişte prim gün sayısının önemi artıyor.
2026 Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? (31 Ocak Detayı)
Ocak ayında yapılan zamların ardından, milyonlarca emekli maaş farklarının hesaplara geçeceği günü bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026 Ocak ayı zam farkı ödemeleri kritik bir sürece girdi.
Emekli maaş farkı ödemelerinin genellikle Ocak ayının son haftası ile Şubat ayının ilk haftası arasında tamamlanması bekleniyor. Özellikle 31 Ocak 2026 tarihi, ödemelerin tamamlanması açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.
Maaş Farkı Kimlere Ödenecek?
Zamsız maaşını Ocak ayının başında alan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri, oluşan fark tutarını (örneğin yaklaşık 3.119 TL ve üzeri banttaki farklar) tahsis numarasına göre belirlenen günlerde banka hesaplarından çekebilecekler.
EYT Benzeri Erken Emeklilik: 5 Yıl Kazandıracak Modeller
Sadece kademeli emeklilik değil, aynı zamanda ev kadınlarına prim desteği ve Bağ-Kur 7200 gün düzenlemesi de masada. Bu düzenlemelerle birlikte:
1.Bağ-Kur'lu Esnafa Müjde: Küçük esnafın prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesiyle 5 yıl (1800 gün) erken emeklilik yolu açılıyor.
2.Yıpranma Payı ve Doğum Borçlanması: 1995-1998 arası girişi olan ancak prim eksiği bulunanlar için borçlanma yöntemleri emeklilik tarihini öne çekiyor.
3.Kısmi Emeklilik: 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü ile yaştan emeklilik şartları, 2008 sonrası girişliler için de esnetilebilir.
Kademeli emeklilikte son durum ne?
Şu anki resmi duruma bakıldığında, kamuoyuna yansıyan veya sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, halihazırda yürütülen resmi bir kademeli emeklilik çalışması bulunmuyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'a göre kademeli emeklilik talebi, siyasilerin sırtını dönemeyeceği bir büyüklüğe ulaştı. Bal, geçmişteki EYT örneğinde olduğu gibi, toplumsal mücadele büyüdüğünde siyasilerin bir çözüm iradesi göstermek zorunda kalabileceği ifade ediyor.
Hangi meslekler erken emekli olabilir?
Yıpranma payından yararlanarak erken emeklilik hakkı kazanabilen başlıca
meslekler şunlar:
Sağlık Çalışanları
Doktorlar, hemşireler, ebeler, hasta bakıcılar, röntgen teknisyenleri ve
ambulans şoförleri (yılda 60 gün).
Basın Mensupları
Basın kartı sahibi gazeteciler ve medya çalışanları.
Maden ve Yer Altı İşçileri
En yüksek yıpranma payına sahip grup (yılda 180 gün – 6 ay)
Güvenlik Güçleri
Askerler, polisler, MİT personeli ve ceza infaz koruma memurları
Ağır Sanayi Çalışanları
Demir-çelik tesislerinde görev yapanlar ile cıva, asit gibi zararlı maddelerle
çalışan işçiler.
İtfaiyeciler
Yangınla mücadele eden itfaiye çalışanları
Yeni düzenleme ile 2026 yılından itibaren aşağıdaki sektörler de yıpranma
payı kapsamına alındı:
-Çimento fabrikası çalışanları
-Alüminyum üretim tesislerinde çalışanlar
-Cam sanayi işçileri
-Dökümhane çalışanları