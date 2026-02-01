İslam dünyasında manevi iklimin güçlendiği mübarek gecelerden biri olan Berat Gecesi, Ramazan ayının habercisi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Türkiye’de her yıl milyonlarca kişi “Berat Kandili hangi gün?” sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre Berat Kandili 2026’da 2 Şubat Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece idrak edilecek. Peki Berat gecesi neyi ifade eder, bu gecenin önemi nedir, hangi ibadetler önerilir? İşte Berat Gecesi'ne dair merak edilen tüm bilgiler.

1 /6 Berat Kandili 2026 yılında 2 Şubat Pazartesi gecesi idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre kandil, Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece olarak takvimde yer alıyor. Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Kandili, Türkiye’de de vatandaşların en çok takip ettiği mübarek geceler arasında bulunuyor.

2 /6 Berat Kandili 2026 ne zaman, hangi gün? Hicri takvime göre Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Kandili, 2026 yılında 2 Şubat Pazartesi gününü 3 Şubat Salı’ya bağlayan gece kutlanacak. İslam dünyasında manevi iklimin güçlendiği bu gece, Ramazan ayına kısa bir süre kala ibadet, dua ve tövbe ile değerlendirilmesi tavsiye edilen özel zamanlardan biri olarak öne çıkıyor.

3 /6 Berat gecesi anlamı nedir? “Berat” kelimesi; arınma, temize çıkma ve günahlardan kurtulma anlamlarına geliyor. Berat Kandili, Allah’ın rahmet ve mağfiret kapılarının açık olduğuna inanılan gecelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu yönüyle, Müslümanlar için hem iç muhasebe hem de tövbe bilincinin güçlendiği bir fırsat niteliği taşıyor.

Berat Kandili’nin önemi İslam inancında Berat Kandili’nde; günahların affı için tövbenin önemine, rahmetin genişliğine ve manevi arınmaya vurgu yapılıyor. Bu gece, kulluk bilinciyle geçmiş hatalardan uzaklaşma, affedilmenin yanında affedici olabilme ve bağışlanma talebini bağışlama şuuruyla birlikte yaşama anlayışını hatırlatan müstesna zamanlar arasında yer alıyor.



5 /6 Berat Kandili’nde neler yapılmalı? Bu mübarek geceyi değerlendirmek isteyenler tarafından genellikle şu ibadetler tercih ediliyor:

*Kur’an-ı Kerim okunması *Tövbe ve istiğfar edilmesi *Nafile namaz kılınması *Salavat getirilmesi *Dua edilmesi *İhtiyaç sahiplerinin gözetilmesi