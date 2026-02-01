Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre; YKS’de başvuruları 6 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart'ta sona erecek. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta tamamlanacak. Peki YKS sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvime göre TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS 2026 başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sınav oturum tarihleri netleşti. Peki ÖSYM 2026 YKS sınav başvurusu ne zaman başlayacak, YKS sınavı ne zaman yapılacak?
2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimine göre; YKS’de başvuruları 6 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart'ta sona erecek. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta tamamlanacak.
YKS, TYT, YDT, AYT NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi,
2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar
2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2026’da açıklanacak.