ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvime göre TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS 2026 başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sınav oturum tarihleri netleşti. Peki ÖSYM 2026 YKS sınav başvurusu ne zaman başlayacak, YKS sınavı ne zaman yapılacak?