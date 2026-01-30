UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI YAYIN BİLGİSİ

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşaması tamamlanırken ilk 8’e giren takımlar doğrudan son 16 biletini aldı. Fenerbahçe ise topladığı 12 puanla lig aşamasını 19. sırada bitirerek play-off turuna kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

