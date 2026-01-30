Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilim ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilim ele alındı.
"Türkiye hazır"
"Türkiye hazır"
Erdoğan, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#son dakika
#Mesud Pezeşkiyan