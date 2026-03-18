Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme günleri...

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve ikramiye ödemeleri başladı. SSK emeklilerine yapılan ödemelerin ardından gözler şimdi memur emeklileri (Emekli Sandığı) için açıklanacak tarihlere çevrildi. Emekliler, ikramiye ve maaşların hangi gün hesaplara yatırılacağını merak ediyor.
Bayram öncesi emeklilere yapılacak ödemelerde süreç adım adım ilerliyor. Ramazan Bayramı kapsamında SSK emeklileri ilk ödemelerini alırken, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ödeme takvimi araştırılmaya başlandı.
MAAŞ VE İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?
Maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında alan SSK emeklileri, 14-16 Mart tarihleri arasında bayram ikramiyelerini ve mart ayı maaşlarını alacak. Maaş ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar 14 Mart, ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15 Mart, ödeme günü 24, 25, 26 olanlar ise 16 Mart'ta çifte ödemeyi hesaplarında gördü.
Öte yandan aylık alma tarihleri her ayın 25'i ile 28'i arasında olan Bağ-Kur emeklilerine de 17-18 Mart tarihlerinde maaş ve bayram ikramiyesi ödemesi var. Aylık ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart'ta, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart'ta paraları yatırılacak.
MEMUR EMEKLİSİ İKRAMİYELERİNİ NE ZAMAN ALACAK?
Memur emeklilerine ise 19 Mart'ta bayram ikramiyesi yatırılacak. Onlar mart aylıklarını bu ayın başında aldı. Nisan aylıklarını da önümüzdeki ayın 1'i ile 5'i arasında alacak.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İKRAMİYE ÖDEMESİ
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 4 bin lira yatırılırken, dul ve yetimlere ise hisseleri oranında ödeme gerçekleştirilecek. Eşten maaş alanlara yüzde 75 oranında yani 3 bin lira, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlara yüzde 50 oranında yani 2 bin lira, yetimlere ise yüzde 25 oranında yani bin lira ikramiye yatırılacak.
Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ikramiye verilecek. Örneğin; bu oran yüzde 45 ise yatırılacak bayram ikramiyesi bin 800 olacak. İki ayrı emekli maaşı bulunanlar en yüksek ödemeye imkan veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.
Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.
Buna göre şubat ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar eğer şartları sağlıyorsa Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu ay ve nisan ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise bu yıl sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.