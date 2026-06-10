ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) geç başvuru süreci ile sürüyor. Lisansüstü eğitim almayı hedefleyen veya akademik kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen adaylar için kritik tarihler ve başvuru adımları netleşti. ALES başvuru 2026 tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ALES/1 sınav tarihi hangi ayda, hangi gün? İşte detaylar

1 /5 ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) başvuru, sınav, sonuç günlerini duyurdu. Adaylar, konuya ilişkin bilgi almak için merak ettiği soruları gündeme taşıdı. Peki ALES başvuru 2026 tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ALES/1 sınav tarihi hangi ayda, hangi gün? İşte ÖSYM'nin sınav takvimindeki ALES başvuru, sınav, sonuç tarihleri

2 /5 ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? ALES/1 başvuru işlemleri 25 Mart'ta başladı, 2 Nisan'da sona erdi. Bu süre zarfında işlemlerini yetiştiremeyenler için ise 9 Nisan 2026 günü "Geç Başvuru Günü" olarak belirlendi. Geç başvurularda sınav ücretinin %50 artırımlı olarak ödenecek.

3 /5 ALES/1 SINAV TARİHİ HANGİ GÜN? Bu yılın ilk ALES sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.

4 /5 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimine göre ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.