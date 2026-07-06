ABD temsilciliklerinde NATO düzenlemesi: Rutin randevular askıya aslındı

Suriye'deki devrimin ardından Şam'a ilk kez gelen Macron'un yemek masasındaki tavırları gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Esed sonrası dönemde Şam’ı ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi devlet başkanı olan Macron, aynı zamanda Fransa’dan Suriye’ye 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyarete de imza atmış oldu. Ancak bu tarihi ziyaretin diplomatik boyutundan çok, Macron’un yemek masasındaki görüntüsü dijital platformlarda günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, kapalı alanda düzenlenen yemek masasında dahi güneş gözlüklerini gözünden hiç çıkarmaması ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın kendisine hararetli bir şekilde bir şeyler anlattığı anlarda hiçbir mimik veya tepki vermeden sadece Şara’ya doğru bakması dikkat çekti.