Trabzon'da ot biçme kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Trabzon’un Düzköy ilçesinde ot biçme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yengesi hayatını kaybetti, yeğeni ve yeğeninin oğlu yaralandı.
Trabzon’un Düzköy ilçesinde Paşa G. (64), 'ot biçme' meselesi yüzünden çıkan tartışmada yengesi Emine E.'yi (69) tabancayla vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. (51) ile onun oğlu Ekrem E.'yi (14) yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Paşa G. ile yengesi Emine Gülle arasında 'ot biçme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Paşa G. tabancasını ateşleyerek yengesi Emine Gülle ile kızı Fatma E. ve torunu Ekrem E.'yi vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emine Gülle'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Fatma ile oğlu Ekrem E. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından şüpheli Paşa G., jandarma ekiplerine teslim oldu. Hayatını kaybeden Emine Gülle'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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