Hafıza Büyük Resim’in 127. bölümü yayında: Tarihi NATO Zirvesi'nde kim ne yapacak?
21:10, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:45, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.
Dünya siyasetinde kartlar yeniden karılıyor, ittifaklar kabuk değiştiriyor. Hafıza Büyük Resim’in 127'nci bölümünde, Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Ankara'da icra edilecek tarihi NATO Zirvesi'ni ele aldı.
Yeni Şafak'ın ilgiyle izlenen programı Hafıza Büyük Resim'in 127'nci bölümü an itibarıyla yayında...
Türkiye gündemi ile bölgesel ve küresel gelişmelerin masaya yatırıldığı programın bu bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, son gelişmeler neticesinde 'NATO'da ABD-Avrupa ayrılığı mı olacak' meselesini masaya yatırdı.
Hafıza'nın yeni bölümünü
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