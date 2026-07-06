Tunceli’de bir ilk: Nazımiye Kaymakamı Ayaz görevine başladı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Nazımiye ilçesindeki görevine başlayan Kaymakam Pınar Ayaz, Tunceli'de görev alan ilk kadın Kaymakam olarak tarihe geçti. Ayaz'ın eğitimden sosyal yaşama birçok alandaki çalışmalara öncülük etmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Tunceli’nin Nazımiye ilçesine atanan Kaymakam Pınar Ayaz görevine başladı.
Kaymakam Ayaz, Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ü ziyaret etti. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bir dönem güvenlik gündemiyle anılan Tunceli, bugün kamu yatırımları, sosyal projeler ve güçlenen devlet-vatandaş bağıyla yeni bir döneme tanıklık ederken, Pınar Ayaz’ın göreve başlaması da bu değişimin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Nazımiye’de görevine başlayan Ayaz’ın, ilçede yürütülecek kamu hizmetleri ile eğitimden sosyal yaşama, kırsal kalkınmadan vatandaş odaklı hizmet anlayışına kadar birçok alanda çalışmalara öncülük etmesi bekleniyor" denildi.
Kaymakam Ayaz, Tunceli'de görev alan ilk kadın kaymakam oldu.
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