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Mantar toplamaya giden 3 kişiye ayı saldırdı: Canlarını zor kurtardılar

Mantar toplamaya giden 3 kişiye ayı saldırdı: Canlarını zor kurtardılar

09:1414/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
IHA
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Ayı, mantar toplamak için araziye çıkan 3 kişiyi yaraladı.
Ayı, mantar toplamak için araziye çıkan 3 kişiyi yaraladı.

Tunceli’de mantar toplamak için araziye çıkan 3 kişi ayı saldırısında yaralandı. Ekipler, sarp ve zorlu arazi şartlarında yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda yaralı vatandaşlara ulaşılarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Olay, Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Şampaşakaraderbendi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy kırsalında mantar topladıkları sırada ayının saldırısına uğrayan E.S. (30), C.Y. (31) ve A.K. (32) isimli vatandaşlar yaralandı. İhbar edilmesi üzerine bölgeye Bingöl UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile Tunceli UMKE ve Bingöl AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve zorlu arazi şartlarında yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda yaralı vatandaşlara ulaşılarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralılar, Bingöl 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından güvenli şekilde bölgeden alınarak tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla Erzincan’daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Arama kurtarma ve sağlık çalışmalarına katılan ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yaralı vatandaşlar kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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