Akşam hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak maç saat kaçta? 25 Haziran Perşembe maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu’nun son maçlarında Bosna Hersek, Katar’ı 3-1 mağlup ederken İsviçre de Kanada karşısında 2-1 galip geldi. Bu sonuçların ardından İsviçre grubu lider, Kanada ise ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Günün bir diğer mücadelesinde Brezilya, İskoçya’yı 3-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırdı. İşte akşam oynanacak maçlar ve yayın bilgileri.

1 /5 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu son maçında Bosna Hersek, Katar ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Bosna'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. B Grubu son maçında İsviçre, Kanada’yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre grubu lider, Kanada ise ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Brezilya, İskoçya ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Brezilya'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Sambacılar, adını son 32 turuna yazdırdı. Peki Dünya Kupası bugün kimin maçı var? İşte 25 Haziran maç programı.

2 /5 Dünya Kupası maç sonuçları 01:00 Fas 4-2 Haiti FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor 01:00 İskoçya 0-3 Brezilya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1 04:00 Çekya 0-3 Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1 04:00 Güney Afrika 1-0 Güney Kore FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

3 /5 Bu akşam kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 23:00 Curaçao - Fildişi Sahili FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor 23:00 Ekvador - Almanya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

4 /5 Yarın kimin maçı var? 02:00 Japonya - İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1 02:00 Tunus - Hollanda FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor 05:00 Paraguay - Avustralya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor 05:00 Türkiye - ABD FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1 22:00 Norveç - Fransa FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1 22:00 Senegal - Irak FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor