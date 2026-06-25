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Akşam hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak maç saat kaçta? 25 Haziran Perşembe maç programı

Akşam hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak maç saat kaçta? 25 Haziran Perşembe maç programı

16:1325/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu’nun son maçlarında Bosna Hersek, Katar’ı 3-1 mağlup ederken İsviçre de Kanada karşısında 2-1 galip geldi. Bu sonuçların ardından İsviçre grubu lider, Kanada ise ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Günün bir diğer mücadelesinde Brezilya, İskoçya’yı 3-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırdı. İşte akşam oynanacak maçlar ve yayın bilgileri.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu son maçında Bosna Hersek, Katar ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Bosna'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. B Grubu son maçında İsviçre, Kanada’yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre grubu lider, Kanada ise ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Brezilya, İskoçya ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Brezilya'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Sambacılar, adını son 32 turuna yazdırdı. Peki Dünya Kupası bugün kimin maçı var? İşte 25 Haziran maç programı.

Dünya Kupası maç sonuçları

01:00 Fas 4-2 Haiti FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

01:00 İskoçya 0-3 Brezilya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

04:00 Çekya 0-3 Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

04:00 Güney Afrika 1-0 Güney Kore FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

Bu akşam kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

23:00 Curaçao - Fildişi Sahili FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

23:00 Ekvador - Almanya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

Yarın kimin maçı var?

02:00 Japonya - İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

02:00 Tunus - Hollanda FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

05:00 Paraguay - Avustralya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

05:00 Türkiye - ABD FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

22:00 Norveç - Fransa FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

22:00 Senegal - Irak FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

Cumartesi günü hangi maçlar var?

03:00 Uruguay - İspanya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

03:00 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

06:00 Mısır - İran FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

06:00 Yeni Zelanda - Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

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