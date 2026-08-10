Terörsüz Türkiye yasası nedir, kimleri kapsıyor? Terörsüz Türkiye yasasında süreç nasıl işleyecek?

Yasanın uygulanması için ön şart ne?





Düzenlemedeki erteleme ve yararlanma hükümleri Meclis'teki kabulün hemen ardından otomatik olarak uygulanmayacak.





Öncelikle PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolündeki tüm silah ve mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanması şartı aranacak.





Bu nedenle düzenlemedeki 6 aylık başvuru süresi de yasanın TBMM'den geçtiği 10 Ağustos 2026 tarihinde başlamıyor. Süre, söz konusu MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından işleyecek.