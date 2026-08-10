Terörsüz Türkiye yasası nedir, kimleri kapsıyor? Terörsüz Türkiye yasasında süreç nasıl işleyecek?
Terörsüz Türkiye yasası olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte PKK/KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona erdiğinin resmi olarak teyit edilmesinin ardından soruşturma, kovuşturma ve cezaların infazında 5 ve 10 yıllık erteleme süreleri uygulanabilecek. Peki Terörsüz Türkiye yasası kimleri kapsıyor, hangi suçlar kapsam dışında kalacak, 6 aylık başvuru süresi ne zaman başlayacak ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek? İşte yeni düzenlemenin kapsamı, şartları ve uygulama takvimi...
Terörsüz Türkiye yasası olarak kamuoyunun gündeminde yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda 468 kabul oyuyla yasalaştı. Düzenlemenin temel hükümlerinin uygulanabilmesi için silahların teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve buna ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.
Terörsüz Türkiye yasası 468 oyla kabul edildi
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 10 Ağustos 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada 468 milletvekili kabul, 88 milletvekili ret, 6 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
Düzenleme; PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların silah bırakması ve fiili varlığının sona ermesi sonrasında yürütülecek soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçleri ile başvuru, takip ve denetim mekanizmalarını düzenliyor.
Yasanın uygulanması için ön şart ne?
Düzenlemedeki erteleme ve yararlanma hükümleri Meclis'teki kabulün hemen ardından otomatik olarak uygulanmayacak.
Öncelikle PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolündeki tüm silah ve mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanması şartı aranacak.
Bu nedenle düzenlemedeki 6 aylık başvuru süresi de yasanın TBMM'den geçtiği 10 Ağustos 2026 tarihinde başlamıyor. Süre, söz konusu MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından işleyecek.
Terörsüz Türkiye yasası kimleri ve hangi suçları kapsıyor?
Kanunun kapsamı PKK/KCK ve bununla bağlantılı oluşumlarla sınırlandırılıyor. Düzenlemenin kapsadığı başlıca suçlar şöyle:
PKK/KCK'yı kurma veya yönetme,
Örgüte üye olma,
Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme,
Örgütün propagandasını yapma,
Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen ve kanunda belirtilen suçlar,
Örgüt lehine işlenen ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan suçlar.
Düzenlemenin uygulanmasında temel koşul, örgütün fiili varlığının sona erdiğinin ve bütün silah ile mühimmatın teslim edildiğinin resmi olarak tespit edilmesi olacak.
Soruşturma ve davalarda 5 ve 10 yıllık erteleme
Kanun kapsamında bulunan soruşturma ve kovuşturmalarda suç için öngörülen cezanın ağırlığına göre iki ayrı erteleme süresi uygulanacak.
Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl ertelenecek.
15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise erteleme süresi 10 yıl olacak.
Erteleme süresince dava zamanaşımı işlemeyecek. Dosyalar ve suçun ispatında kullanılabilecek deliller de erteleme süresi boyunca muhafaza edilecek.
Erteleme süresi içinde yeniden terör suçlarından birinin işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma veya kovuşturmaya devam edilecek. Sürenin yeni bir terör suçu işlenmeden tamamlanması halinde ise dosyanın durumuna göre kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilebilecek.
Hapis cezalarının infazında nasıl uygulanacak?
Düzenleme, hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan kişiler için de cezanın ağırlığına göre infazın ertelenmesine imkân tanıyor.
Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanların cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanların cezalarının infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Bu karar infaz hâkimi tarafından verilecek.
Bu nedenle düzenlemenin tüm kapsamındaki kişiler açısından doğrudan ve otomatik bir “tahliye” mekanizmasından söz edilmiyor. İnfazın ertelenmesi ve koruma tedbirlerine ilişkin işlemler ilgili yargı mercilerinin değerlendirmesi ve kararları doğrultusunda yürütülecek.
Erteleme döneminde yeniden terör suçu işlenmesi halinde infaz ertelemesi kaldırılacak. Sürenin suç işlenmeden tamamlanması halinde ise ertelenen ceza infaz edilmiş sayılacak.
Hangi suçlar kapsam dışında kalacak?
Kanun bazı suç ve mahkûmiyetleri düzenlemenin dışında bırakıyor.
Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenmiş ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar, soruşturma, kovuşturma ve infaz ertelemesi hükümlerinin dışında tutulacak.
Bu istisnalar nedeniyle söz konusu suçlardan hükümlü olan kişiler kanunun 5 ve 10 yıllık erteleme hükümlerinden yararlanamayacak.
Başvuru için 6 ay süre verilecek
Kanundan yararlanmak isteyenler için kritik süre MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayacak.
PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiği ve tüm silahlarını teslim ettiği yönündeki tespiti teyit eden MGK kararının yayımlanmasının ardından, düzenlemeden yararlanmak isteyenlere 6 aylık başvuru süresi tanınacak.
Başvurular kişilerin bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya süreç kapsamında görevlendirilecek kurumlara yazılı olarak yapılabilecek.
Süreci takip etmek için kurul oluşturulacak
Kanunun uygulanmasının takip ve değerlendirmesini yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulacak.
Kurulda;
Adalet Bakanı,
İçişleri Bakanı,
Dışişleri Bakanı,
Milli Savunma Bakanı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
yer alacak.
Kurul gerekli görülmesi halinde alt komisyonlar oluşturabilecek. Bakanlıkların, kamu kurumlarının ve gerekli görülen diğer kişilerin temsilcileri de kurul veya komisyon toplantılarına davet edilebilecek.
TBMM bünyesinde İzleme Komisyonu kurulacak
Sürecin yalnızca yürütme organı tarafından takip edilmemesi için TBMM bünyesinde de ayrı bir mekanizma oluşturulacak.
TBMM Başkanlığı tarafından kurulacak İzleme Komisyonu, kanun kapsamındaki faaliyetleri takip ederek tavsiyelerde bulunabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki Kurul da çalışmaları konusunda Meclisi düzenli olarak bilgilendirecek.
Hak yoksunluklarında 2 ve 3 yıllık süre
Düzenlemede “2 ila 3 yıllık siyaset yasağı” şeklinde doğrudan bir hüküm yerine, mahkûmiyet nedeniyle ortaya çıkan hak yoksunluklarının kaldırılmasına ilişkin süreler bulunuyor.
Buna göre mahkûmiyet hükümlerinden kaynaklanan hak yoksunluklarının tüm sonuçlarıyla kaldırılmasının talep edilebilmesi için;
5 yıllık erteleme kararı verilenlerde 2 yıl,
10 yıllık erteleme kararı verilenlerde 3 yıl
geçmesi gerekecek.
Bu sürelerin dolması hak yoksunluklarının otomatik olarak kalkması anlamına gelmeyecek. Kurulun talebinin ardından ilgili yargı mercileri karar verecek.
Teslim edilen silah ve mühimmat kayıt altına alınacak
Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, patlayıcı madde, araç, gereç ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak.
Uygulamanın ayrıntıları, güvenlik kurumlarının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Kanunda ayrıca düzenlemenin amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğunun doğmayacağı hükme bağlanıyor.
Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek?
TBMM Genel Kurulundaki kabulün ardından gözler düzenlemenin uygulanma takvimine çevrildi. Sürecin temel aşamaları; düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması, silahların tamamen teslim edildiğinin ve örgütün fiili varlığına son verdiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti, bu tespitin MGK tarafından teyidi ve ilgili MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanması şeklinde ilerleyecek.
Bu aşamadan sonra 6 aylık başvuru dönemi başlayacak; soruşturma, kovuşturma ve infaz ertelemelerine ilişkin mekanizmalar devreye girecek. Süreci takip edecek Kurul ise gelişmeleri dönemsel olarak değerlendirecek ve gerekli görmesi halinde yeni adli, idari veya yasal düzenlemeler konusunda girişimde bulunabilecek.
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