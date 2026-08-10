DGS sonuçları için geri sayım başladı: Gözler ÖSYM sonuç ekranında
2026 DGS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak; adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç ekranından veya AİS mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Peki DGS sonuçları saat kaçta erişime açılacak ve sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak?
2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın ardından adayların beklediği DGS sonuçları, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar puanlarını ÖSYM’nin sonuç sayfası veya AİS mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.
DGS sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanacak
İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı tamamlandı. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre DGS sonuçları, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü erişime açılacak.
Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından sınav puanlarını ve sonuç bilgilerini ÖSYM’nin dijital sistemleri üzerinden görüntüleyebilecek.
DGS sonuçları nereden sorgulanır?
Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecek.
Sonuç sorgulama işlemi şu kanallardan yapılabilecek:
- ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılacak.
- T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılacak.
- ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar görüntülenebilecek.
Adayların sonuç bilgilerine erişebilmek için kişisel giriş bilgilerini kullanmaları gerekecek.
Sonuçlar ÖSYM tarafından duyurulacak
2026 DGS sonuçları, belirlenen takvim doğrultusunda 13 Ağustos Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak. Sonuçlar erişime açıldığında adaylar, resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden puanlarını sorgulayabilecek.
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