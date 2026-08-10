Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve canlı yayın bilgileri
Fenerbahçe Sturm Graz maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 2-0'lık avantajla play-off turuna yükselmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt ararken, canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve sarı-lacivertli ekipteki son gelişmeler de netleşti. Ederson ve Anthony Musaba'nın forma giyemeyeceği mücadelede Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i, maçın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakipleri haberimizde.
Fenerbahçe Sturm Graz maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30’da oynanacak. İlk karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Avusturya deplasmanında play-off biletini almak için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Fenerbahçe Sturm Graz maçı, 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30’da Stadion Graz Liebenau’da oynanacak. Karşılaşma Türkiye’de TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.
İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Fenerbahçe, Avusturya deplasmanında skor avantajını koruyarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
Maçın öne çıkan bilgileri şöyle:
- Maç: Sturm Graz - Fenerbahçe
- Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşı
- Tarih: 11 Ağustos Salı
- Saat: 21.30
- Stadyum: Stadion Graz Liebenau
- Yayın: TV100
- İlk maç: Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz
Ederson ve Musaba forma giyemeyecek
Fenerbahçe, Sturm Graz deplasmanına iki oyuncusundan yoksun çıkacak. Brezilyalı kaleci Ederson, viral enfeksiyon nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.
Anthony Musaba da yaşadığı ağrılar nedeniyle rövanş maçında görev yapamayacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Sarı-lacivertli ekibin Sturm Graz karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:
Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Talisca üç resmi maçta üç gol attı
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, yeni sezondaki performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, oynadığı 3 resmi karşılaşmanın tamamında birer kez fileleri havalandırdı.
Talisca'nın Sturm Graz karşısında da Fenerbahçe'nin hücumdaki önemli seçeneklerinden biri olması bekleniyor.
Fenerbahçe ile Sturm Graz 4. kez karşılaşacak
Fenerbahçe ile Sturm Graz, Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleşti.
27 Temmuz 2017'de Avusturya'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Kadıköy'deki rövanş ise 1-1 sona erdi ve sarı-lacivertliler tur atladı.
İki ekip arasındaki son mücadelede ise Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçını 2-0 kazandı.
Sturm Graz Türk takımlarına karşı 8. maçına çıkacak
Sturm Graz, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray ile de Avrupa kupalarında 4 kez karşılaştı. Avusturya temsilcisi, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ı sahasında 3-0 mağlup ederken İstanbul'daki mücadele 2-2 tamamlandı.
2009-2010 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçlarında ise İstanbul'da 1-1'lik beraberlik yaşandı, Avusturya'daki karşılaşmayı Sturm Graz 1-0 kazandı.
Sturm Graz, Fenerbahçe ile oynayacağı rövanşla birlikte Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarındaki 8. resmi maçına çıkacak.
Fenerbahçe Avrupa'da 304. maçına çıkıyor
Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 304. maçını oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 303 karşılaşmada 120 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 413 gol gönderirken kalesinde 424 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 46. mücadele
Fenerbahçe bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 45 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçların 17'sini kazanırken 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmalarında 66 gol attı, 52 gol yedi.
Play-off turundaki muhtemel rakip belli olacak
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Olympique Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Çekya'da oynanan ilk mücadeleyi Sparta Prag 2-1 kazandı. Fransa'daki rövanş karşılaşması 11 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Sofyan Amrabat İstanbul'a geldi
Geçtiğimiz sezon LaLiga ekibi Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat İstanbul'a geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlaması planlanıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşılaşması öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.
Ederson ve Anthony Musaba, kadroda bulunmalarına rağmen sağlık durumları nedeniyle Sturm Graz karşılaşmasında görev alamayacak.
Maçı Alejandro Hernandez yönetecek
Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar yapacak, dördüncü hakem olarak Alejandro Quintero Gonzalez görev alacak.
VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR görevinde ise Valentin Gomez bulunacak.
Fenerbahçe, ilk karşılaşmadan aldığı 2-0'lık avantajı koruması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek.
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