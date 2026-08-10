Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve canlı yayın bilgileri

Terörsüz Türkiye yasası nedir, kimleri kapsıyor? Terörsüz Türkiye yasasında süreç nasıl işleyecek?

Terörsüz Türkiye yasası olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte PKK/KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona erdiğinin resmi olarak teyit edilmesinin ardından soruşturma, kovuşturma ve cezaların infazında 5 ve 10 yıllık erteleme süreleri uygulanabilecek. Peki Terörsüz Türkiye yasası kimleri kapsıyor, hangi suçlar kapsam dışında kalacak, 6 aylık başvuru süresi ne zaman başlayacak ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek? İşte yeni düzenlemenin kapsamı, şartları ve uygulama takvimi...