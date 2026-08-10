Okullara güvenlik alımı ne zaman?
Okullarda yaşanan saldırıların ardından yeni eğitim döneminde güvenlik önlemleri artırılıyor. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek yeni uygulama kapsamında, İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) aracılığıyla yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisinin okullarda görevlendirilmesi planlanıyor. Uygulamayla birlikte öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Son dönemde okullarda meydana gelen üzücü saldırıların ardından, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kapsamlı bir adım atıldı. İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, okul çevrelerindeki emniyet tedbirleri ve fiziki güvenlik imkânları artırılıyor. Yeni uygulama doğrultusunda, İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde yaklaşık 30 bin özel güvenlik görevlisinin Türkiye genelindeki okullarda görevlendirilmesi planlanıyor.
İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecek çalışma doğrultusunda, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 30 bin güvenlik personeli istihdam edilecek.
Görevlendirilecek personelin temel görevi okul giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutmak, olası güvenlik risklerini önceden tespit etmek ve gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle hızlı iletişim sağlamak olacak. Böylece okul yönetimi ile emniyet birimleri arasında ilk koordinasyon halkası oluşturulacak.
Yeni sistemde güvenlik görevlileri okul girişlerinde konuşlandırılacak. Ellerinde metal dedektör bulunan personel, okula giriş yapan kişileri kontrol edecek. Şüpheli durumların tespit edilmesi halinde ise emniyet ve jandarma ekiplerine anlık bilgi verilecek.
Hayata geçirilecek uygulamayla okullardaki güvenlik seviyesinin yükseltilmesi ve geçen yıl yaşanan benzer olayların tekrarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?
TYP kapsamında yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor. Başvuru tarihleri ile adaylarda aranacak şartların ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak resmi duyurularla açıklanması bekleniyor.
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