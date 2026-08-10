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Emniyet Genel Müdürlüğü alımı ne zaman? EGM kadro ve kontenjan dağılımı

Emniyet Genel Müdürlüğü alımı ne zaman? EGM kadro ve kontenjan dağılımı

18:20, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:21, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Emniyet Genel Müdürlüğü alımı ne zaman? EGM kadro ve kontenjan dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle emniyet teşkilatına yeni kadrolar ihdas edildi. Buna göre merkez teşkilatına 925 başmüfettiş, 200 merkez emniyet müdürü ve 425 emniyet amiri kadrosu ayrıldı. Taşra teşkilatında ise 4 bin 200 emniyet amiri ile 500 bilgisayar işletmeni için yeni kadro ihdas edildi.

Emniyet teşkilatının personel yapısında kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 199 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) toplam 6 bin 250 yeni kadro ihdas edildi. Kararname, 9 Ağustos 2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emniyet teşkilatının personel yapısında kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 199 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) toplam 6 bin 250 yeni kadro ihdas edildi. Kararname, 9 Ağustos 2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İhdas edilen kadroların büyük bölümü amir ve müfettiş kadrolarından oluşuyor. Bu kadrolar ağırlıklı olarak mevcut personelin terfi ve görevlendirme süreçlerinde kullanılıyor. Merkez ve taşra birlikte değerlendirildiğinde tablo şöyle:

İhdas edilen kadroların büyük bölümü amir ve müfettiş kadrolarından oluşuyor. Bu kadrolar ağırlıklı olarak mevcut personelin terfi ve görevlendirme süreçlerinde kullanılıyor. Merkez ve taşra birlikte değerlendirildiğinde tablo şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü EGM personel alımı kadro ve kontenjan dağılımı

Emniyet Amiri (EMH sınıfı, 2-5. derece): 4.200 kadro

Başmüfettiş (1. derece): 925 kadro

Merkez Emniyet Müdürü (1. derece): 200 kadro

Emniyet Amiri (2-5. derece): 425 kadro

Bilgisayar İşletmeni (GİH sınıfı, 8. derece): 500 kadro

Yani ihdas edilen kadroların yaklaşık yüzde 74'ü emniyet amirliği kadrosu.

Emniyet Genel Müdürlüğü EGM personel alımı kadro ve kontenjan dağılımıEmniyet Amiri (EMH sınıfı, 2-5. derece): 4.200 kadroBaşmüfettiş (1. derece): 925 kadroMerkez Emniyet Müdürü (1. derece): 200 kadroEmniyet Amiri (2-5. derece): 425 kadroBilgisayar İşletmeni (GİH sınıfı, 8. derece): 500 kadroYani ihdas edilen kadroların yaklaşık yüzde 74'ü emniyet amirliği kadrosu.

Düzenlemenin dikkat çeken bir yönü de sivil memur kadrosu.

Taşra teşkilatına ihdas edilen 500 bilgisayar işletmeni kadrosu, Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alıyor. Bu kadrolar KPSS ile atama yapılabilecek nitelikte bulunuyor.

Düzenlemenin dikkat çeken bir yönü de sivil memur kadrosu.Taşra teşkilatına ihdas edilen 500 bilgisayar işletmeni kadrosu, Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alıyor. Bu kadrolar KPSS ile atama yapılabilecek nitelikte bulunuyor.
Başlıklar :Emniyet Genel MüdürlüğüEGMEGM kadro ve kontenjan dağılımıEGM alımı
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