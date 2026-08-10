Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

Emekli maaşı sisteminde yeni dönem: Katsayı değişti! 1999-2008 arası ve 2008 sonrasına ayrı tarih

Emekli maaşlarının nasıl hesaplandığı milyonlarca çalışan ve emekli adayı tarafından merak edilmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan sistemde, yalnızca ödenen prim gün sayısı değil, sigorta başlangıç tarihi, prime esas kazanç, aylık bağlama oranı ve her yıl güncellenen güncelleme katsayısı da maaş tutarını doğrudan etkiliyor. Özellikle 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı döneme göre yapılan hesaplamalar nedeniyle aynı prim gününe sahip kişilerin farklı maaş alabilmesi mümkün olabiliyor. Bu nedenle emeklilik planı yapan milyonlarca kişi, "Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?", "Emekli olunan tarih maaşı değiştiriyor mu?" ve "Güncelleme katsayısı nasıl belirleniyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte emekli maaşı hesaplama sistemine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...