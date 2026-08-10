Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi açılacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların uyum eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı ara ve yarıyıl tatil tarihleri.
Yaz tatilinin son haftalarına yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli, okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, yaz tatilinin sona ereceği gün ve ara tatil dönemleri netleşti. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek ve ara tatiller hangi tarihlerde yapılacak? İşte MEB takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatilinin ardından öğrenciler bu tarihte ders başı yapacak. Öğretmenlerin yeni dönem hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği mesleki çalışmalar ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
10 Ağustos itibariyle okulların açılmasına 35 gün kaldı.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu kapsamda okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin yanı sıra 5. ve 9. sınıfa başlayacak öğrenciler için de rehberlik ve uyum çalışmaları gerçekleştirilecek.
ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem dersleri 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Öğretmenlerin dönem sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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