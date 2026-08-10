LGS 2. NAKİL E-OKUL TERCİH BAŞVURU EKRANI 2026: LGS ikinci nakil tercihleri kaç okul için yapılabilir? Okul değiştirme nasıl yapılır? MEB açıkladı
LGS 2. nakil başvuruları 2026 için süreç başladı. MEB takvimine göre LGS 3. tercih olarak da araştırılan yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta açıklanacak. Peki LGS 2. nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır, öğrenciler kaç okul seçebilir, e-Okul tercih ekranına nasıl ulaşılır? İşte LGS ikinci nakil takvimi, başvuru şartları ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar.
LGS 2. nakil başvuruları 10 Ağustos 2026 itibarıyla başladı. MEB takvimine göre e-Okul üzerinden yapılacak ikinci nakil tercihleri 12 Ağustos'ta sona erecek, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
LGS 2. nakil başvuruları başladı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında LGS 2. nakil başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 10 Ağustos'ta başladı. İlk yerleştirme ve birinci nakil sürecinin ardından okulunu değiştirmek isteyen veya herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, ikinci nakil tercihlerini 12 Ağustos'a kadar yapabilecek.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil kapsamında yapılacak tercihler e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Başvuru sonuçları 14 Ağustos 2026'da ilan edilecek.
2026-LGS ikinci nakil takvimi
MEB tarafından açıklanan süreçte öne çıkan tarihler şöyle:
- 10-12 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları
- 14 Ağustos 2026: İkinci nakil sonuçlarının açıklanması
- 17-26 Ağustos 2026: Hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruları
- 28 Ağustos 2026: Komisyonların yerleştirme işlemlerinin tamamlanması
- 31 Ağustos-3 Eylül 2026: Yatılılık başvurularının okul ve kurumlar tarafından alınması
- 4 Eylül 2026: Yatılılık yerleştirme sonuçlarının açıklanması
Yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
LGS 2. nakil tercihleri nasıl yapılacak?
LGS kapsamında yerleştirmeye esas nakiller iki dönem halinde gerçekleştiriliyor. İkinci nakil döneminde öğrencilerin tercih edebileceği okul sayısı, yerleştirme türüne göre sınırlandırılıyor.
Öğrenciler;
- Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 3 okul,
- Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullardan en fazla 3 okul,
- Pansiyonlu okullardan en fazla 3 okul tercih edebilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan bir okula ilk yerleştirmede yerleşmiş öğrenciler için nakil döneminde kayıt alanından okul ve farklı okul türü tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
İlk tercihlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise yerleştirmeye esas nakil döneminde ilk iki okulunu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla üç okul tercih edebilecek. Bu tercihlerde aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebilecek.
LGS 2. nakil başvurusu nereden yapılır?
LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih işlemleri için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki ilgili başvuru ekranını kullanabilecek.
İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
Özel okul kaydı bulunan öğrenciler için tercih şartı
Özel öğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıt ve işlemleri, Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi kapsamında 13-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Bu öğrenciler, tercih süresi içerisinde özel okul kayıtlarını iptal ettirmeleri halinde yeniden tercihte bulunabilecek.
Yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek
İkinci nakil sonucunda da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç sona ermeyecek. Bu öğrencilerin boş kalan kontenjanlara yönelik başvuruları 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak.
Komisyonların yerleştirme işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak.
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