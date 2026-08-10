LGS 2. NAKİL E-OKUL TERCİH BAŞVURU EKRANI 2026: LGS ikinci nakil tercihleri kaç okul için yapılabilir? Okul değiştirme nasıl yapılır? MEB açıkladı

LGS 2. nakil tercihleri nasıl yapılacak?





LGS kapsamında yerleştirmeye esas nakiller iki dönem halinde gerçekleştiriliyor. İkinci nakil döneminde öğrencilerin tercih edebileceği okul sayısı, yerleştirme türüne göre sınırlandırılıyor.





Öğrenciler;





Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 3 okul,

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullardan en fazla 3 okul,

Pansiyonlu okullardan en fazla 3 okul tercih edebilecek.





Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan bir okula ilk yerleştirmede yerleşmiş öğrenciler için nakil döneminde kayıt alanından okul ve farklı okul türü tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.





İlk tercihlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise yerleştirmeye esas nakil döneminde ilk iki okulunu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla üç okul tercih edebilecek. Bu tercihlerde aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebilecek.