MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" çağrısıyla yeniden gündeme gelen idari yapılanma çalışmaları kapsamındaki gelişmeler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güncel nüfus ve bölgesel verilerinin ardından gözleri il olmaya aday ilçelere çevirdi. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması, bağlı olduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması ve ekonomik, altyapı ile ulaşım olanaklarının gelişmiş olması gibi kriterler öne çıkıyor. TÜİK verilerine göre Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl, Siverek, Manavgat, İskenderun ve Fethiye gibi nüfusu ve potansiyeli yüksek birçok ilçe il olmaya en yakın adaylar arasında gösterilirken, kamuoyunda beklenen yasal düzenlemenin detayları yakından takip ediliyor.