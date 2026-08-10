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Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler ve dikkat çeken nüfusları: 82, 83, 84... 99, 100 numaralı plaka kimin olacak?

Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler ve dikkat çeken nüfusları: 82, 83, 84... 99, 100 numaralı plaka kimin olacak?

17:08, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:26, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler ve dikkat çeken nüfusları: 82, 83, 84... 99, 100 numaralı plaka kimin olacak?

Türkiye’de il ve ilçe sayısının artırılmasına yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni il ve ilçelere ilişkin açıklamalarının ardından, il olma potansiyeli taşıyan ilçeler merak konusu oldu. TÜİK’in son nüfus verileriyle birlikte nüfus, ekonomik yapı, ulaşım imkanları ve mevcut il merkezlerine uzaklık gibi kriterleri karşılayan ilçeler öne çıktı. Gerekli şartları taşıyan 25 büyük ilçenin il statüsüne kavuşması öngörülüyor. İşte Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler ve dikkat çeken nüfusları.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" çağrısıyla yeniden gündeme gelen idari yapılanma çalışmaları kapsamındaki gelişmeler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güncel nüfus ve bölgesel verilerinin ardından gözleri il olmaya aday ilçelere çevirdi. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması, bağlı olduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması ve ekonomik, altyapı ile ulaşım olanaklarının gelişmiş olması gibi kriterler öne çıkıyor. TÜİK verilerine göre Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl, Siverek, Manavgat, İskenderun ve Fethiye gibi nüfusu ve potansiyeli yüksek birçok ilçe il olmaya en yakın adaylar arasında gösterilirken, kamuoyunda beklenen yasal düzenlemenin detayları yakından takip ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" çağrısıyla yeniden gündeme gelen idari yapılanma çalışmaları kapsamındaki gelişmeler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güncel nüfus ve bölgesel verilerinin ardından gözleri il olmaya aday ilçelere çevirdi. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması, bağlı olduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması ve ekonomik, altyapı ile ulaşım olanaklarının gelişmiş olması gibi kriterler öne çıkıyor. TÜİK verilerine göre Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl, Siverek, Manavgat, İskenderun ve Fethiye gibi nüfusu ve potansiyeli yüksek birçok ilçe il olmaya en yakın adaylar arasında gösterilirken, kamuoyunda beklenen yasal düzenlemenin detayları yakından takip ediliyor.

ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 371.547

ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 371.547

TARSUS (MERSİN): NÜFUS 358.510

TARSUS (MERSİN): NÜFUS 358.510

ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 306.939

ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 306.939

İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 306.004

İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 306.004

SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 277.399

SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 277.399

MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 266.480


MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 266.480

İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 228.149

İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 228.149

FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 187.332

FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 187.332

EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 176.251

EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 176.251

ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 173.000

ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 173.000

ERCİŞ (VAN): NÜFUS 170.209

ERCİŞ (VAN): NÜFUS 170.209

BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 169.476

BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 169.476

CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 166.290

CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 166.290

NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.156

NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.156

LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 157.136

LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 157.136

KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 158.010

KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 158.010

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 141.098

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 141.098

ÜNYE (ORDU): NÜFUS 135.914

ÜNYE (ORDU): NÜFUS 135.914

KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.572

KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.572

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 136.769

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 136.769

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 132.036

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 132.036

POLATLI (ANKARA): NÜFUS 131.894

POLATLI (ANKARA): NÜFUS 131.894

MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 125.791

MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 125.791

YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.314

YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.314
Başlıklar :İl olacak ilçeleril yapılacak ilçelerAlanyaTarsusÇorluİnegöl
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