Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler ve dikkat çeken nüfusları: 82, 83, 84... 99, 100 numaralı plaka kimin olacak?
Türkiye’de il ve ilçe sayısının artırılmasına yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni il ve ilçelere ilişkin açıklamalarının ardından, il olma potansiyeli taşıyan ilçeler merak konusu oldu. TÜİK’in son nüfus verileriyle birlikte nüfus, ekonomik yapı, ulaşım imkanları ve mevcut il merkezlerine uzaklık gibi kriterleri karşılayan ilçeler öne çıktı. Gerekli şartları taşıyan 25 büyük ilçenin il statüsüne kavuşması öngörülüyor. İşte Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler ve dikkat çeken nüfusları.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" çağrısıyla yeniden gündeme gelen idari yapılanma çalışmaları kapsamındaki gelişmeler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güncel nüfus ve bölgesel verilerinin ardından gözleri il olmaya aday ilçelere çevirdi. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması, bağlı olduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması ve ekonomik, altyapı ile ulaşım olanaklarının gelişmiş olması gibi kriterler öne çıkıyor. TÜİK verilerine göre Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl, Siverek, Manavgat, İskenderun ve Fethiye gibi nüfusu ve potansiyeli yüksek birçok ilçe il olmaya en yakın adaylar arasında gösterilirken, kamuoyunda beklenen yasal düzenlemenin detayları yakından takip ediliyor.
ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 371.547
TARSUS (MERSİN): NÜFUS 358.510
ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 306.939
İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 306.004
SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 277.399
MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 266.480
İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 228.149
FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 187.332
EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 176.251
ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 173.000
ERCİŞ (VAN): NÜFUS 170.209
BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 169.476
CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 166.290
NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.156
LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 157.136
KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 158.010
ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 141.098
ÜNYE (ORDU): NÜFUS 135.914
KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.572
KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 136.769
ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 132.036
POLATLI (ANKARA): NÜFUS 131.894
MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 125.791
YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.314
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