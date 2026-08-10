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Emekliye seyyanen zam var mı? Anayasa Mahkemesi’nden kritik karar

Emekliye seyyanen zam var mı? Anayasa Mahkemesi’nden kritik karar

14:14, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Emekliye seyyanen zam var mı? Anayasa Mahkemesi’nden kritik karar

Memur emeklilerine 2023 yılında verilmeyen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zamla ilgili hak arayışında kritik bir hukuki eşik geride bırakıldı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in konuyu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımasıyla başlayan bireysel başvuru sürecinde yüksek mahkeme dikkat çekici bir karara imza attı. Milyonlarca memur emeklisinin maaş farkı ve geçmiş döneme dönük hak kayıpları açısından emsal niteliği taşıyabilecek bu gelişme, yargı dünyasında ve kamuoyunda geniş yankı bulurken, gözler kararın hukuki sonuçlarına ve uygulanma sürecine çevrildi. Peki emekliye seyyanen zam var mı, kimleri kapsıyor?

Memur emeklilerine 2023 yılında ödenmeyen 8 bin 77 TL’lik seyyanen zamla ilgili davada kritik bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in yaptığı bireysel başvuruyu değerlendirerek önemli bir karara imza attı.

Memur emeklilerine 2023 yılında ödenmeyen 8 bin 77 TL’lik seyyanen zamla ilgili davada kritik bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in yaptığı bireysel başvuruyu değerlendirerek önemli bir karara imza attı.

Emekliye seyyanen zam var mı, Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu mu?

Anayasa Mahkemesi, Çilesiz'in bireysel başvurusunu 6 Ağustos 2026'da görüştü. Mahkeme, ikinci başvurunun daha önce açılan dosyayla birleştirilmesine karar verdi. Böylece uyuşmazlıkla ilgili hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

Avukat Ali Erdem Gündoğan, esas incelemenin ilk dosya üzerinden yürütüleceğini belirterek, kararın AYM'nin nihai değerlendirmesine ilişkin önemli bir aşama olduğunu ifade etti.

Emekliye seyyanen zam var mı, Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu mu?Anayasa Mahkemesi, Çilesiz'in bireysel başvurusunu 6 Ağustos 2026'da görüştü. Mahkeme, ikinci başvurunun daha önce açılan dosyayla birleştirilmesine karar verdi. Böylece uyuşmazlıkla ilgili hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.Avukat Ali Erdem Gündoğan, esas incelemenin ilk dosya üzerinden yürütüleceğini belirterek, kararın AYM'nin nihai değerlendirmesine ilişkin önemli bir aşama olduğunu ifade etti.

Son dönemde gündeme gelen yaklaşık 25 bin liralık seyyanen zam hesabı, 2023'te 8 bin 77 lira olarak uygulanan ilave ödemenin güncel katsayılarla hesaplanmasına dayanıyor. Ancak AYM'nin henüz nihai karar vermemiş olması nedeniyle 25 bin liralık artışın emekli maaşlarına kesin olarak yansıtılacağı söylenemiyor. Olası bir kararın ardından tutarın nasıl hesaplanacağı ve hangi dönemleri kapsayacağı ayrıca belirlenecek.

Son dönemde gündeme gelen yaklaşık 25 bin liralık seyyanen zam hesabı, 2023'te 8 bin 77 lira olarak uygulanan ilave ödemenin güncel katsayılarla hesaplanmasına dayanıyor. Ancak AYM'nin henüz nihai karar vermemiş olması nedeniyle 25 bin liralık artışın emekli maaşlarına kesin olarak yansıtılacağı söylenemiyor. Olası bir kararın ardından tutarın nasıl hesaplanacağı ve hangi dönemleri kapsayacağı ayrıca belirlenecek.

Temmuz 2023'te görevdeki kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira ilave ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Söz konusu ödeme memurların maaşlarına yansırken memur emeklilerinin aylık hesaplamalarına dahil edilmedi. Bu farklılık nedeniyle emekli maaşlarına da aynı ödemenin yansıtılması talebiyle hukuki süreç başlatıldı. Konu daha sonra bireysel başvurular yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı.

Temmuz 2023'te görevdeki kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira ilave ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Söz konusu ödeme memurların maaşlarına yansırken memur emeklilerinin aylık hesaplamalarına dahil edilmedi. Bu farklılık nedeniyle emekli maaşlarına da aynı ödemenin yansıtılması talebiyle hukuki süreç başlatıldı. Konu daha sonra bireysel başvurular yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı.

Bu nedenle AYM'nin olumlu karar vermesi halinde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin söz konusu düzenlemeden yararlanamayacağı ifade ediliyor. Şu an için emekliye 25 bin TL seyyanen zam kesinleşmiş değil. AYM'nin dosyaları birleştirmesinin ardından gözler esas hakkındaki değerlendirmeye çevrildi.

Bu nedenle AYM'nin olumlu karar vermesi halinde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin söz konusu düzenlemeden yararlanamayacağı ifade ediliyor. Şu an için emekliye 25 bin TL seyyanen zam kesinleşmiş değil. AYM'nin dosyaları birleştirmesinin ardından gözler esas hakkındaki değerlendirmeye çevrildi.
Başlıklar :Emekliye seyyanen zammemur emekli zammıAnayasa Mahkemesiseyyanen zam
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