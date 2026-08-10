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2000 ile 2008 arası kademeli emeklilik son durum! Kademeli emeklilik 25 yıl şartı var mı, kimleri kapsıyor?

2000 ile 2008 arası kademeli emeklilik son durum! Kademeli emeklilik 25 yıl şartı var mı, kimleri kapsıyor?

11:19, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:39, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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2000 ile 2008 arası kademeli emeklilik son durum! Kademeli emeklilik 25 yıl şartı var mı, kimleri kapsıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamı dışında kalan 1999 ile 2008 yılları arası sigorta girişli çalışanlar için kademeli emeklilik şartlarını güncellemektedir. Bu dönemde sigortalı olanların emeklilik hakkı kazanabilmesi; işe başlama tarihine, prim gün sayısına ve yaş kriterlerine bağlıdır. 1999-2008 dönemi sigortalılarını kapsayan olası kademeli emeklilik düzenlemesinde temel alınan şartlar şunlardır: Kapsam: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar. Kriterler: İlgili dönem sigortalıları için emeklilik yaşı ve tamamlanması gereken prim gün sayısı işe giriş tarihine göre kademeli olarak artmaktadır. Beklenti: EYT sonrası oluşan prim adaletsizliğini gidermeyi amaçlayan kademeli emeklilik tablosunun SGK tarafından yasal bir çerçeveye oturtulması.

EYT sonrası gözler bu kez kapsam dışında kalan milyonlara çevrildi. 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar, emeklilik için yeni bir düzenleme olup olmayacağını araştırırken, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri ve mevcut sistemdeki şartlar yeniden gündeme geldi. Kademeli emeklilik beklentisi ise tartışılmaya devam ediyor.

EYT sonrası gözler bu kez kapsam dışında kalan milyonlara çevrildi. 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar, emeklilik için yeni bir düzenleme olup olmayacağını araştırırken, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri ve mevcut sistemdeki şartlar yeniden gündeme geldi. Kademeli emeklilik beklentisi ise tartışılmaya devam ediyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?

2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Erken emeklilik, belirli şartları sağlayan çalışanların standart emeklilik yaşını beklemeden sosyal güvenceyle iş hayatını sonlandırmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Türkiye’de kimlerin erken emekli olabileceği, sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve özel durumlara göre değişiklik gösterir. İşte erken emeklilik hakkından yararlanabilecek gruplar:

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?Erken emeklilik, belirli şartları sağlayan çalışanların standart emeklilik yaşını beklemeden sosyal güvenceyle iş hayatını sonlandırmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Türkiye’de kimlerin erken emekli olabileceği, sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve özel durumlara göre değişiklik gösterir. İşte erken emeklilik hakkından yararlanabilecek gruplar:

EYT’liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar): 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, yaş şartı olmadan emekli olabilir. Kadınlar için 20 yıl sigortalılık ve 5.000 prim günü, erkekler için 25 yıl sigortalılık ve 5.975 prim günü gerekir.

EYT’liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar): 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, yaş şartı olmadan emekli olabilir. Kadınlar için 20 yıl sigortalılık ve 5.000 prim günü, erkekler için 25 yıl sigortalılık ve 5.975 prim günü gerekir.

Engelli bireyler: En az %40 engellilik oranına sahip olanlar, vergi indirimiyle yaş beklemeden emekli olabilir. Engellilik oranına göre sigortalılık süresi ve prim gün şartları değişir:

%60 ve üzeri: 15 yıl – 3.960 gün

%50–59: 16 yıl – 4.320 gün

%40–49: 18 yıl – 4.680 gün

Engelli bireyler: En az %40 engellilik oranına sahip olanlar, vergi indirimiyle yaş beklemeden emekli olabilir. Engellilik oranına göre sigortalılık süresi ve prim gün şartları değişir:%60 ve üzeri: 15 yıl – 3.960 gün%50–59: 16 yıl – 4.320 gün%40–49: 18 yıl – 4.680 gün

Malulen emeklilik hakkı olanlar: En az %60 iş gücü kaybı olanlar (örneğin iş kazası, meslek hastalığı) 10 yıl sigortalılık ve 1.800 prim günüyle emekli olabilir.

Malulen emeklilik hakkı olanlar: En az %60 iş gücü kaybı olanlar (örneğin iş kazası, meslek hastalığı) 10 yıl sigortalılık ve 1.800 prim günüyle emekli olabilir.

Ağır ve riskli işlerde çalışanlar: Maden işçileri, basın çalışanları, askeri personel gibi meslek grupları için fiili hizmet süresi zammı uygulanır.

Ağır ve riskli işlerde çalışanlar: Maden işçileri, basın çalışanları, askeri personel gibi meslek grupları için fiili hizmet süresi zammı uygulanır.

Doğum ve askerlik borçlanması yapanlar: Kadınlar doğum başına 2 yıl (en fazla 3 çocuk için 6 yıl), erkekler askerlik süresi kadar borçlanma yaparak sigorta başlangıcını geriye çekebilir.

Doğum ve askerlik borçlanması yapanlar: Kadınlar doğum başına 2 yıl (en fazla 3 çocuk için 6 yıl), erkekler askerlik süresi kadar borçlanma yaparak sigorta başlangıcını geriye çekebilir.
Başlıklar :Kademeli emeklilikerken emeklilikKademeli Emeklilik Tablosu
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