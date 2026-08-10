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Çitlekçi halka arz ne zaman, Çitlekçi kaç lot verecek?

Çitlekçi halka arz ne zaman, Çitlekçi kaç lot verecek?

09:57, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:59, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Çitlekçi halka arz ne zaman, Çitlekçi kaç lot verecek?

Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş markalarından Çitlekçi halka arz oluyor. Şirketin halka arzında talep toplama işlemleri 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çitlekçi halka arzında fiyat 73,70 TL olarak açıklandı. Brüt kârlılığı yüzde 33, cirosu ise 9 milyar TL olarak açıklanan Çitlekçi’nin halka arzında konsorsiyum liderliğini Tera Yatırım üstlenecek. CITAS hisse koduyla işlem görecek şirket, katılım endeksine uygun olacak ve Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek. Peki Çitlekçi kaç lot verecek? İşte Çitlekçi Çelik halka arz detayları.

Çitlekci (Tunçlar Kuruyemiş), geniş ürün yelpazesi, yaygın mağaza ağı ve güçlü perakende altyapısıyla Türkiye kuruyemiş sektörünün önde gelen markalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Şirketin büyüme stratejileri ve kurumsallaşma adımları doğrultusunda gündeme gelen halka arz süreci, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Halka arz ile elde edilecek kaynağın üretim kapasitesini artırma, yeni lojistik tesisler kurma, mağazalaşma hızını yükseltme ve finansal yapıyı daha da güçlendirme amacıyla kullanılması hedeflenmektedir. İşlem detayları, hisse fiyatı, dağıtım yöntemi ve talep toplama tarihleri gibi kesinleşen tüm hususlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan resmi izahname çerçevesinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara duyuruldu. Peki, Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

Çitlekci (Tunçlar Kuruyemiş), geniş ürün yelpazesi, yaygın mağaza ağı ve güçlü perakende altyapısıyla Türkiye kuruyemiş sektörünün önde gelen markalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Şirketin büyüme stratejileri ve kurumsallaşma adımları doğrultusunda gündeme gelen halka arz süreci, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Halka arz ile elde edilecek kaynağın üretim kapasitesini artırma, yeni lojistik tesisler kurma, mağazalaşma hızını yükseltme ve finansal yapıyı daha da güçlendirme amacıyla kullanılması hedeflenmektedir. İşlem detayları, hisse fiyatı, dağıtım yöntemi ve talep toplama tarihleri gibi kesinleşen tüm hususlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan resmi izahname çerçevesinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara duyuruldu. Peki, Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

Çitlekçi toplama tarihleri, halka arz ne zaman?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. SPK onayı aldı. Şirket, yatırımcılarından 10-11-12 Ağustos tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplayacak. Çitlekçi halka arzında toplam 36.500.000 lot payın satışı planlanıyor. Bu payların 30.000.000 lotu sermaye artırımı, 6.500.000 lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. 

Çitlekçi toplama tarihleri, halka arz ne zaman?Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. SPK onayı aldı. Şirket, yatırımcılarından 10-11-12 Ağustos tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplayacak. Çitlekçi halka arzında toplam 36.500.000 lot payın satışı planlanıyor. Bu payların 30.000.000 lotu sermaye artırımı, 6.500.000 lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.&nbsp;

Çitlekçi halka arz kaç lot verir?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 150 Bin katılım ~ 97 Lot (7148 TL).

- 250 Bin katılım ~ 58 Lot (4274 TL).

- 350 Bin katılım ~ 43 Lot (3169 TL).

- 500 Bin katılım ~ 29 Lot (2137 TL).

- 700 Bin katılım ~ 21 Lot (1547 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (958 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 9 Lot (663 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 7 Lot (515 TL).

* Bireysel Yatırımcı Grubu.

Çitlekçi halka arz kaç lot verir?Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *- 150 Bin katılım ~ 97 Lot (7148 TL).- 250 Bin katılım ~ 58 Lot (4274 TL).- 350 Bin katılım ~ 43 Lot (3169 TL).- 500 Bin katılım ~ 29 Lot (2137 TL).- 700 Bin katılım ~ 21 Lot (1547 TL).- 1.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (958 TL).- 1.6 Milyon katılım ~ 9 Lot (663 TL).- 2.2 Milyon katılım ~ 7 Lot (515 TL).* Bireysel Yatırımcı Grubu.

Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu?

Çitlekçi Gıda halka arzı katılım endeksine uygun olacak.

Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu?Çitlekçi Gıda halka arzı katılım endeksine uygun olacak.

Çitlekçi kimin, sahibi kim?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösterir. Şirketin mevcut ortaklık yapısında Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. yer alır.

Çitlekçi kimin, sahibi kim?Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösterir. Şirketin mevcut ortaklık yapısında Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. yer alır.

Çitlekçi halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Talep toplama süreci 12 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Kesin dağıtım sonuçlarının talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından KAP üzerinden duyurulması bekleniyor. Şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih ise halka arz sonuçlarının ardından kesinleşecek.

Çitlekçi halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?Talep toplama süreci 12 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Kesin dağıtım sonuçlarının talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından KAP üzerinden duyurulması bekleniyor. Şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih ise halka arz sonuçlarının ardından kesinleşecek.
Başlıklar :ÇitlekçiÇitlekçi halka arzCITAS hissesiÇitlekçi lot dağıtımıBorsa İstanbulhalka arz
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